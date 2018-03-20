Блогер, которая похудела на 70 килограммов за два года, дала три простых совета

Осенью 2015 года Мэнди Вуд весила около 170 килограммов. Она быстро уставала от любой деятельности, стали болеть ноги. В 35 лет здоровья уже не прибавляется, но и чувствовать себя нездоровым человеком, мягко говоря, рановато. Мэнди поняла, что пора худеть, пишет PopSugar.

Сначала Мэнди Вуд, как многие, пыталась делать это сама: ограничивала себя в еде, пробовала фитнес. Быстро стало понятно, что ничего не выходит. Но стоило ей сходить на консультацию к диетологу, и дело пошло. Он дал ей один дельный совет, а остальное женщина уже додумала сама, передает Medialeaks.ru.

Консультант, рассказывает Мэнди, объяснил ей, как правильно держать баланс питания. Он ограничил размер порций и число калорий и посоветовал соблюдать такую пропорцию: 35 процентов — углеводы, 25 процентов — жиры и 40 процентов — белки. Это позволило сильно оздоровить диету.

Но главное — необходимость ежедневно измерять число калорий в еде и думать, сколько в тарелке жиров и белков в процентах, само по себе сильно дисциплинирует. В итоге за два с небольшим года она сбросила 70 килограммов из 170 и пока не планирует останавливаться.

Конечно, физкультура тоже важная вещь. Мэнди ходила в спортзал, но бросала и пропускала, потому что для неё это была тяжёлая повинность, а результат всё не приходил. В конце концов, она записалась к персональному тренеру. Именно это всё изменило: человеку нужен наставник, внешний стимул для дисциплины.

«Теперь ходить в спортзал — это мое любимое занятие, я каждый раз жду этого времени с нетерпением», - говорит она.

Третий совет, который Мэнди даёт всем своим подписчикам в Instagram, которых, правда, набралось пока только три тысячи, такой: надо ставить разумные и близкие цели. Сбросить два килограмма вполне по силам любому человеку, в отличие от сотни.

A post shared by Mandie 🇨🇦 (150+lbs lost) (@mandies_transformation) on Mar 6, 2018 at 9:57am PST