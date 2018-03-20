"Моя еда не кричит!": самые популярные виды вегетарианства

Во многом можно согласиться с представителями вегетарианского образа жизни. Немало исследований на тему пользы вегетарианства для здоровья доказали это. И если каких-то лет десять назад сказать, что ты вегетарианец звучало, как пришелец, то сегодня этим никого не удивишь.

Искренние поклонники сочных стейков и аппетитных шашлыков удивляются, как люди могут отказаться от такого наслаждения. В это же время ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) приравняла вегетарианство к психическому расстройству и добавила в список психических заболеваний.

Вегетарианство

Немало исследований доказали, что в нынешнее время организм человека очень перегружается животным белком и насыщенными жирами, что намного повышает риск развития различных заболеваний. Поэтому не странно, что многие люди, следящие за трендом "здоровый образ жизни", понемногу начинают отказываться от пищи животного происхождения, заменяя ее растительной, пишет Хочу.

Специалисты считают, что вегетарианство — это обобщенное название, которое объединяет в себе все виды "безубойного" питания — без убийства какого-либо живого существа. Имеются в виду не только животные и птицы, но и рыба, всевозможные насекомые и моллюски.

Давайте разберем самые распространенные виды вегетарианства от простых до самых сложных:

Флекситарианство

Сторонники этой группы предпочитают растительную диету. Флекситарианцы не имеют цели полностью отказаться от мяса, поэтому их относят к вегетарианцам, которые иногда употребляют мясо, если того требует ситуация или повод (как это ни странно).

Поллотарианство

Люди, которые относят себя к этой группе, спокойно употребляют куриное мясо и любой другой птицы. Строгий запрет они наложили на красное мясо животных. Все почему? Потому, что при убийстве животного, которое зачастую понимает, что его убивают, выделяется адреналин. Затем он вместе с мясом попадает в человеческую кровь, от чего люди становятся нервными и жестокими. Зато в крови птицы адреналин не присутствует.

Лактовегетарианство

Лактовегетарианцы с чистой совестью употребляют молочные продукты. Слово "лакто" происходит от латинского "молоко". Но не все сорта сыров можно есть лактовегетарианцам. Возможно, вы будете шокированы, но немало сыров содержат такой фермент животного происхождения как сычуга. Его добывают из желудка молодых телят. Естественно, для этого животное приходится убить. Поэтому, стоит внимательно читать состав сыра. Альтернативой подобных продуктов могут быть сыры на бактериальной закваске.

Ововегетарианство

Один из мягких видов вегетарианства — это ововегетарианство. Придерживаясь этого образа жизни, людям позволяется употреблять яйца. ("ово" — от латинского "яйцо"). Но есть одно "НО" — речь идет лишь о неоплодотворенных яйцах. Если яйцо оплодотворенное, значит, в нем уже зародилась новая жизнь, которую нельзя убивать. Поэтому, на рынках у бабусь яйца эти люди не покупают, а исключительно на птицефабриках, потому что там они неоплодотворены.

Фрукторианство