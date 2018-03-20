"Моя еда не кричит!": самые популярные виды вегетарианства

Мясо... Мы живем в то время, когда это слово вызывает у многих людей отвращение. Однако, не всеми, кто отказался от мяса, движут исключительно гуманные соображения. Некоторые люди просто убеждены в том, что отказ от животной пищи полезен для здоровья.
Во многом можно согласиться с представителями вегетарианского образа жизни. Немало исследований на тему пользы вегетарианства для здоровья доказали это. И если каких-то лет десять назад сказать, что ты вегетарианец звучало, как пришелец, то сегодня этим никого не удивишь.
Искренние поклонники сочных стейков и аппетитных шашлыков удивляются, как люди могут отказаться от такого наслаждения. В это же время ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) приравняла вегетарианство к психическому расстройству и добавила в список психических заболеваний.
Вегетарианство
Немало исследований доказали, что в нынешнее время организм человека очень перегружается животным белком и насыщенными жирами, что намного повышает риск развития различных заболеваний. Поэтому не странно, что многие люди, следящие за трендом "здоровый образ жизни", понемногу начинают отказываться от пищи животного происхождения, заменяя ее растительной, пишет Хочу.
Специалисты считают, что вегетарианство — это обобщенное название, которое объединяет в себе все виды "безубойного" питания — без убийства какого-либо живого существа. Имеются в виду не только животные и птицы, но и рыба, всевозможные насекомые и моллюски.
Давайте разберем самые распространенные виды вегетарианства от простых до самых сложных:
Флекситарианство
Сторонники этой группы предпочитают растительную диету. Флекситарианцы не имеют цели полностью отказаться от мяса, поэтому их относят к вегетарианцам, которые иногда употребляют мясо, если того требует ситуация или повод (как это ни странно).
Поллотарианство
Люди, которые относят себя к этой группе, спокойно употребляют куриное мясо и любой другой птицы. Строгий запрет они наложили на красное мясо животных. Все почему? Потому, что при убийстве животного, которое зачастую понимает, что его убивают, выделяется адреналин. Затем он вместе с мясом попадает в человеческую кровь, от чего люди становятся нервными и жестокими. Зато в крови птицы адреналин не присутствует.
Лактовегетарианство
Лактовегетарианцы с чистой совестью употребляют молочные продукты. Слово "лакто" происходит от латинского "молоко". Но не все сорта сыров можно есть лактовегетарианцам. Возможно, вы будете шокированы, но немало сыров содержат такой фермент животного происхождения как сычуга. Его добывают из желудка молодых телят. Естественно, для этого животное приходится убить. Поэтому, стоит внимательно читать состав сыра. Альтернативой подобных продуктов могут быть сыры на бактериальной закваске.
Ововегетарианство
Один из мягких видов вегетарианства — это ововегетарианство. Придерживаясь этого образа жизни, людям позволяется употреблять яйца. ("ово" — от латинского "яйцо"). Но есть одно "НО" — речь идет лишь о неоплодотворенных яйцах. Если яйцо оплодотворенное, значит, в нем уже зародилась новая жизнь, которую нельзя убивать. Поэтому, на рынках у бабусь яйца эти люди не покупают, а исключительно на птицефабриках, потому что там они неоплодотворены.
Фрукторианство
Некоторые диетологи всерьез выделяют такой необычный вид вегетарианства как фрукторианство. Совершенно понятно, что это значит — питание только одними фруктами. Все же, сбалансировать подобный рацион довольно сложно. Таким образом, этот вид вегетарианства подвергается сомнению.
Сыроедение
Вы уже много слышали об этом. Сыроеды действительно едят исключительно сырые овощи и фрукты, позволительна сушка на солнце или в духовке при температуре не выше 42 градусов. Причиной такого выбора людей служит то, что энзимы, которые содержатся в овощах, при высокой температуре разрушаются. Сыроеды также не варят и не едят каши, супы, не употребляют соль, сахар и специи. В рацион сыроедов входят свежие овощи, фрукты, ягоды, зелень, орехи, злаки, сухофрукты и всевозможные масла холодного отжима. Они также сами проращивают различные злаковые семена. Многие специалисты согласны с тем, что такой вид питания очень полезный для организма.
Веганство
Это тот случай, когда людьми движут гуманные и моральные соображения. Целью веганства есть защита животных и прекращения любой эксплуатации существ, живущих рядом с нами на планете Земля. Веганы абсолютно исключают из рациона все виды животного происхождения, даже, казалось бы, невинный мед, поскольку он является продуктом эксплуатации. Эти люди не носят одежду и всевозможные изделия из кожи и меха. Веганы пользуются только той косметикой, в производстве которой не использовались животные компоненты, а также в процессе изготовления которой не проводились тесты на животных.
Мы не навязываем никому никаких мнений, потому что, в любом случае, человек должен все делать добровольно, не слепо следуя "модным трендам" и подражая кумирам. Есть немаловажный фактор — медицинские показания.
Вы должны помнить о том, что прежде, чем напрочь отказаться от мяса или выбрать другой вегетарианский режим питания, нужно пообщаться со специалистом. Не всегда и не всем это может пойти на пользу.