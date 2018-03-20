вторник, 20 марта 2018 г.
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  • Письмо читательницы: муж в сексе полный ноль, неужели мне завести любовника?

Письмо читательницы: муж в сексе полный ноль, неужели мне завести любовника?

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Девушка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Читательница портала «Клео» жалуется, что муж ее абсолютно не удовлетворяет в постели. Что же ей делать: терпеть или заводить любовника?

«Мы с мужем семь лет вместе, в сексе он полный ноль. Он мой первый и единственный мужчина, сейчас он меня даже не возбуждает, секс один раз в месяц в лучшем случае... Но во всем остальном он просто супер, если бы не секс, я была бы счастлива...

Поэтому хочу завести любовника, интересно, как с другим мужчиной... У меня есть на примете мужчина, но, во-первых, я боюсь влюбиться; во-вторых, боюсь заразиться; в-третьих, боюсь, что он старше на 30 лет (но это и плюс, он опытный); в-четвертых, боюсь, что муж узнает или знакомые. Посоветуйте, как поступить: заводить любовника или нет, и не смешны ли мои опасения?»

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