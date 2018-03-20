Письмо читательницы: муж в сексе полный ноль, неужели мне завести любовника?

«Мы с мужем семь лет вместе, в сексе он полный ноль. Он мой первый и единственный мужчина, сейчас он меня даже не возбуждает, секс один раз в месяц в лучшем случае... Но во всем остальном он просто супер, если бы не секс, я была бы счастлива...