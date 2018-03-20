Селена Гомес эмоционально ответила бодишеймерам, раскритиковавшим ее фото в бикини

«Быть одержимым физическим совершенством, к которому, словно попадая в ловушку, стремятся все современные женщины, — это миф о красоте. Это нескончаемый круг безысходности и ненависти к себе. Они пытаются следовать немыслимому определению безупречной красоты, которое принято в обществе. А я выбираю заботу о себе, потому что я не хочу никому ничего доказывать», — написала Селена, пишет Spletnik .

Причина же лишнего веса звезды, скорее всего, кроется в ее болезни — Селене несколько лет назад диагностировали красную волчанку. При таком диагнозе колебания веса — явление довольно частое. Осенью певице сделали операцию по пересадке почки (ее Селене пожертвовала близкая подруга Франсия Райса), о чем она подробно рассказала в своем Instagram и даже продемонстрировала шрам, оставшийся на ее теле после хирургического вмешательства. На фоне этой истории необоснованная критика и едкие комментарии интернет-пользователей выглядят особенно жестокими. К счастью, тех, кто певицу поддержал, оказалось очень много.