Кайли Дженнер показала, как будет приводить себя в форму спустя семь недель после родов

Кайли Дженнер, ставшая матерью 1 февраля, спустя семь недель после родов всерьез озаботилась своей фигурой. 20-летняя звезда призналась, что во время беременности набрала 18 килограммов. И, несмотря на то, что выглядит она очень хорошо, лишний вес ее, видимо, все же беспокоит. В своем Instagram Кайли продемонстрировала, как собирается приводить себя в форму. Надев на талию специальный пояс, она сделала селфи и опубликовала снимок в своем блоге.