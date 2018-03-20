Кайли Дженнер показала, как будет приводить себя в форму спустя семь недель после родов

Кайли Дженнер, ставшая матерью 1 февраля, спустя семь недель после родов всерьез озаботилась своей фигурой. 20-летняя звезда призналась, что во время беременности набрала 18 килограммов. И, несмотря на то, что выглядит она очень хорошо, лишний вес ее, видимо, все же беспокоит. В своем Instagram Кайли продемонстрировала, как собирается приводить себя в форму. Надев на талию специальный пояс, она сделала селфи и опубликовала снимок в своем блоге.
Стоит этот чудо-пояс, который, если верить семейству Кардашян-Дженнер, способен сильно уменьшить талию, 218 долларов. Устроен он таким образом, что заставляет живот сильно потеть, благодаря чему он становится заметно меньше. В комплект также входит специальный холодный гель для похудения, антицеллюлитная щетка, упаковка тонизирующего чая и таблетки для выведения лишней жидкости из организма, пишет Сплетник.
Кстати, большая поклонница этого аксессуара Хлое Кардашьян, которая вот-вот станет матерью, тоже планирует после родов надеть пояс на свою талию.
«Благодаря этому бандажу я сильнее потею в области живота, что дает мне дополнительный стимул, когда я чувствую себя немного раздутой», — признавалась она несколько лет назад.