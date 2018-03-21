Ученые ответили, как проще всего похудеть

Употребление в пищу натуральных продуктов, не содержащих в себе синтетических химических добавок, позволяет быстро сбросить лишний вес, - заявление об этом сделали ученые из Университета Лестера (Англия). Подобная еда быстро насыщает, способствует стабилизации уровня сахара в крови и защищает от приступов голода, заставляющих человека набрасываться на калорийные блюда.
«Самая эффективная диета для похудения - это натуральные продукты», - констатировали английские исследователи. В частности, полученные ими данные свидетельствуют, что рационом, состоящим из «правильных», не позволяющих набирать лишний вес продуктов, была «диета бедняков» в викторианскую эпоху, пишет Medikforum.ru.
Сотрудники Университета Лестера выяснили, что живущие в это время малоимущие британцы придерживались рациона, включавшая в себя овес, картофель, сельдь, молочные продукты натурального происхождения, небольшое количество натурального мяса. Данный тип питания отличался практически полным отсутствием рафинированных углеводов.
Викторианская «диета бедняков» максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами и благодаря этому эффективно способствует похудению, резюмировали в итоге авторы работы. В список наиболее полезных продуктов из викторианской диеты они также включили картофель, лук-порей, лук, капусту, морковь, свеклу, а также яблоки, груши, клубнику и вишню.
Ранее один из самых известных британских экспертов по похудению, тренер телешоу The Biggest Loser Боб Харпер заявил о том, что достаточно придерживаться трех базовых принципов, чтобы иметь стройную фигуру. Первый принцип – это отказ от сахара, второй – правильное соотношение питательных веществ (40% здоровых «сложных» углеводов + 40% белков + 20% качественного жира в каждом приеме пищи), третий – контроль над объемами порций и отказ от дополнительных перекусов.