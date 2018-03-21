Ученые ответили, как проще всего похудеть

«Самая эффективная диета для похудения - это натуральные продукты», - констатировали английские исследователи. В частности, полученные ими данные свидетельствуют, что рационом, состоящим из «правильных», не позволяющих набирать лишний вес продуктов, была «диета бедняков» в викторианскую эпоху, пишет Medikforum.ru.

Сотрудники Университета Лестера выяснили, что живущие в это время малоимущие британцы придерживались рациона, включавшая в себя овес, картофель, сельдь, молочные продукты натурального происхождения, небольшое количество натурального мяса. Данный тип питания отличался практически полным отсутствием рафинированных углеводов.

Викторианская «диета бедняков» максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами и благодаря этому эффективно способствует похудению, резюмировали в итоге авторы работы. В список наиболее полезных продуктов из викторианской диеты они также включили картофель, лук-порей, лук, капусту, морковь, свеклу, а также яблоки, груши, клубнику и вишню.