Как распознать менопаузу?

Врачи рассказали сайту МедикФорум, что улучшите образ жизни, побольше заботьтесь о себе, и вы сможете замедлить многие из этих изменений. Здоровое питание, физическая культура и заместительная гормонотерапия помогут вам сохранить здоровье во время менопаузы. В этом руководстве вы также прочитаете о том, как предотвратить ишемическую болезнь сердца и остеопороз. Всего несколько лет назад менопауза была почти запретной темой, пишет Medikforum.ru.

Женщинам катастрофически не хватало информации о том, чего следует ожидать и как в этом возрасте помочь самой себе. Сейчас женщины проявляют большой интерес к профилактическим мероприятиям, а информация о менопаузе и существующих методах ее лечения стала гораздо доступнее. Менопауза — естественный период жизни, когда у женщины заканчиваются менструации и в организме происходят существенные изменения.