среда, 21 марта 2018 г.
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Волосы быстро жирнеют из-за неправильного ухода за ними

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Ломкие волосы

ФОТО: Scanpix

Ученые назвали шесть причин, из-за которых волосы быстро жирнеют, вынуждая их мыть практически каждый день. Все они связаны с неправильным уходом за ними – отучив себя от названных специалистами вредных привычек, можно избавиться от указанных проблем.

В большинстве случаев повышение сальности кожи головы происходит вовсе не из-за особенностей организма. Часто это случается из-за постоянного прикасания к волосам. В данном случае действует то же правило, что и для лица: чем больше его трогать, тем быстрее появятся морщины или прыщи. «Бесконечное» поправление прически чревато попаданием на волосы частиц эпителия и секреции сальных желез и, как следствие, ускоренным их загрязнением, пишет Medikforum.ru.

Ученые отметили, что из-за ежедневного мытья ускоряются процессы салоотделения. Причина заключается в смывании шампунем естественного кожного жира с головного покрова, потому сальные железы работают интенсивнее для компенсирования его недостачи.

Третья ошибка – чрезмерное использование кондиционера для волос. Важно наносить его в минимальных количествах и только на концы. Кроме того, средство необходимо подобрать в соответствии с типом волос.

Грязная расческа стоит на четвертом месте в рейтинге неправильного ухода за шевелюрой. Данный предмет следует мыть регулярно, так как на его зубцах остаются и выпавшие волоски, и частички эпителия, и остатки косметики, после чего все описанное, перемешиваясь с пылью, «отправляется» во время расчесывания на вымытые волосы.

Эксперты предупредили также о «коварности» средств для укладки. Из-за них в коже головы могут забиваться поры, оседая впоследствии на волосах и требуя для полного их очищения 3-4 процедуры мытья.

Последняя привычка, от которой специалисты рекомендуют избавиться, – это необдуманный выбор косметики, которая может не подходить определенному человеку из-за индивидуальных особенностей его организма. Важно относиться к данному вопросу со всей ответственностью, а также время от времени проводить «ревизию» своих косметических средств. При повышенной жирности лучше избегать таких слов на упаковках, как «увлажнение» или «блеск».

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