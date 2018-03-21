Волосы быстро жирнеют из-за неправильного ухода за ними

В большинстве случаев повышение сальности кожи головы происходит вовсе не из-за особенностей организма. Часто это случается из-за постоянного прикасания к волосам. В данном случае действует то же правило, что и для лица: чем больше его трогать, тем быстрее появятся морщины или прыщи. «Бесконечное» поправление прически чревато попаданием на волосы частиц эпителия и секреции сальных желез и, как следствие, ускоренным их загрязнением, пишет Medikforum.ru.

Ученые отметили, что из-за ежедневного мытья ускоряются процессы салоотделения. Причина заключается в смывании шампунем естественного кожного жира с головного покрова, потому сальные железы работают интенсивнее для компенсирования его недостачи.

Третья ошибка – чрезмерное использование кондиционера для волос. Важно наносить его в минимальных количествах и только на концы. Кроме того, средство необходимо подобрать в соответствии с типом волос.

Грязная расческа стоит на четвертом месте в рейтинге неправильного ухода за шевелюрой. Данный предмет следует мыть регулярно, так как на его зубцах остаются и выпавшие волоски, и частички эпителия, и остатки косметики, после чего все описанное, перемешиваясь с пылью, «отправляется» во время расчесывания на вымытые волосы.

Эксперты предупредили также о «коварности» средств для укладки. Из-за них в коже головы могут забиваться поры, оседая впоследствии на волосах и требуя для полного их очищения 3-4 процедуры мытья.