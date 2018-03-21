Украинка обвинила бренд Zara в воровстве

Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale («не для продажи»), которая уже использовалась брендом Ksenia Schneider в коллекции весна/лето 2017. Более того, около двух лет принт участвовал в рекламных кампаниях Ksenia Schneider и периодически печатался на одежде.

Владелец сети Inditex Group, которому принадлежит марка, пока никак не отреагировал на претензии, пишет Lenta.ru.

Испанскую марку обвиняют в плагиате уже не в первый раз. Так в июле 2016 года художница из Калифорнии Тьюздей Бэссен (Tuesday Bassen) уличила Zara в использовании в своей продукции созданных ею элементов дизайна.

«Я долго молчала об этом, — написала Бэссен. — @zara весь прошлый год копировала мои рисунки. Мой адвокат связался с Zara, и они ответили буквально, что у меня нет шансов, потому что я независимая художница, а они — крупная корпорация». Бэссен тем не менее выразила намерение обратиться в суд, хотя указала, что только составление письма адвокатом обошлось ей в две тысячи долларов.