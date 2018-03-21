среда, 21 марта 2018 г.
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Украинка обвинила бренд Zara в воровстве

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Магазин Zara.

ФОТО: ALBERT GEA/REUTERS

Украинский дизайнер Ксения Шнайдер предъявила обвинения испанскому производителю одежды Zara за использование своего принта на свитшоте в новой коллекции бренда. Фотографию изделия Ксения опубликовала в stories в своем профиле Instagram.

Zara Kids выпустил желтый свитшот с надписью Sample Not For Sale («не для продажи»), которая уже использовалась брендом Ksenia Schneider в коллекции весна/лето 2017. Более того, около двух лет принт участвовал в рекламных кампаниях Ksenia Schneider и периодически печатался на одежде.

Владелец сети Inditex Group, которому принадлежит марка, пока никак не отреагировал на претензии, пишет Lenta.ru.

Испанскую марку обвиняют в плагиате уже не в первый раз. Так в июле 2016 года художница из Калифорнии Тьюздей Бэссен (Tuesday Bassen) уличила Zara в использовании в своей продукции созданных ею элементов дизайна.

«Я долго молчала об этом, — написала Бэссен. — @zara весь прошлый год копировала мои рисунки. Мой адвокат связался с Zara, и они ответили буквально, что у меня нет шансов, потому что я независимая художница, а они — крупная корпорация». Бэссен тем не менее выразила намерение обратиться в суд, хотя указала, что только составление письма адвокатом обошлось ей в две тысячи долларов.

Представители Inditex сообщили, что предприятие начало внутреннее расследование и изъяло из продажи спорные товары.

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