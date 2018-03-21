Материнство заставило американку похудеть на сто килограммов

Однако в какой-то момент у девушки появилось желание завести ребенка от своего возлюбленного, но оказалось, что тяжелая стадия ожирения и беременность – плохо совмещаются. Кроме того, поликистоз яичников снижает шансы на зачатие. У Моники было два выкидыша, которые она очень тяжело перенесла. Поэтому, когда в марте 2017 года она забеременела снова, девушка, ради того, чтобы стать матерью, решила отказаться от своих амбиций и полностью изменить образ жизни. Она села на диету и начала стараться вести более физически активную жизнь, пишет Deti.mail.ru.

За беременность Монике удалось сбросить более 76 килограммов. Беременность протекала тяжело, у Моники развились опасные осложнения – преэклампсия, гестационный диабет и сильные отеки. 5 октября 2017 года, на сроке 33 недели, Монике сделали экстренное кесарево сечение, и на свет появилась ее дочка Мишель весом чуть более двух килограммов. Первоначально у девочки были проблемы с дыханием и сердцем, и первые шесть недель своей жизни она провела в больнице, но сейчас, в пять месяцев, Мишель практически здорова.

После родов Моника похудела еще на 25 с лишним килограммов и в будущем планирует сделать операцию по шунтированию желудка, чтобы стать стройной и физически активной матерью для своей малышки. «Я хочу иметь возможность гулять с ней в парке, ходить с ней в магазин, на детскую площадку», – говорит Моника. Она твердо намерена больше никогда не возвращаться к прежнему образу жизни и следить за тем, чтобы Мишель всегда ела только здоровую пищу.

A post shared by Change is good sometimes (@purplewings919) on Mar 7, 2018 at 6:22pm PST