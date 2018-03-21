О чем говорить с беременной: пять вредных советов

Комментируйте внешний вид будущей матери

«Ого, как ты поправилась, да там двойня, наверное? И ноги сильно отекли, как столбики стали». Такие фразы порадуют будущую маму, ведь она так старается, ест и пьет за двоих, пишет Deti.mail.ru.

Если живот, наоборот, незаметен, то спросите: «Уверена, что с малышом все в порядке? Ты совсем не изменилась с нашей последней встречи».

Разбудите в себе сканер: «Живот острый, точно девочку ждешь? Мне кажется, что там сидит все же парень».

Если беременная подруга заказывает десерт, остановите ее: «Прекрати есть углеводы, разнесет на три размера, ты и так поправилась». Пусть почувствует вину и наконец начнет вести здоровый образ жизни. Потом спасибо скажет.

Давайте побольше советов

Будущая мать полна тревог и без рекомендаций, увы, пропадет. Посоветуйте, к каким врачам ходить, принимать ли витамины, где делать УЗИ и как часто сдавать анализы.

Напомните ей, что важно высыпаться, а то после родов будет некогда, носить удобную обувь на низком каблуке и другие такие же неочевидные вещи. Чаще говорите о себе: «А вот у меня не было проблем со сном и подушка для беременных – вещь совершенно ненужная, не покупай ее никогда». Очевидно же, что ваш опыт – самый передовой, а у подруги нет доступа в интернет и контактов компетентных врачей.

Чтобы к советам отнеслись серьезно, давайте их примерно в таком ключе: «Тебе обязательно нужно есть побольше гречневой каши и рожать без анестезии, иначе ты навредишь ребенку. Ты же не хочешь этого?» Конечно, не хочет, поэтому быстро побежит закупаться гречкой.

Рассказывайте страшилки о беременности и родах

Будущие матери любят пощекотать нервишки. Делитесь случаями, которые произошли с вашими знакомыми, с друзьями ваших знакомых, с соседями этих друзей и беременной кошкой Мусей. Женщину в первом триместре порадуют рассказы о выкидышах и замерших беременностях. Во втором и третьем – о преждевременных родах и больных детях.

Также развеселят подругу тревожные приметы про вынашивание ребенка, например, подобные: если есть рыбу, то малыш родится немым. Пусть обходит стороной рестораны морской кухни и рыбные отделы в магазинах. Когда вам приснится плохой сон про беременную, позвоните ей прямо с утра и расскажите об этом – вместе посмеетесь.

Красочно описывайте свою физиологию

Непременно расскажите, как вас тошнило в маршрутке в первом триместре, как от одной мысли о мясе тряслись руки, как вы страдали от изжоги и истекали потом. Как шесть месяцев до декрета ненавидели любимый парфюм начальника, а в финале были копией тетушки Бегемотихи.

Не забудьте подробно описать свои роды: какого цвета были воды, отходила ли пробка, как быстро вышла плацента и какая она была красивая. Много ли было крови, как тяжело было восстанавливаться после. Больше натурализма – любой женщине интересны физиологические подробности, даже когда вы с ней не близки.

Задавайте личные вопросы

Интересуетесь подробностями интересного положения: как быстро получилось забеременеть, кого хотели – мальчика или девочку, как назовете, рад ли отец ребенка. От таких вопросов женщина расцветает. Приятно в сотый раз вспоминать, что хотели мальчика, а получилась девочка. Что имя тоже пока не выбрали, и они с мужем ежедневно ссорятся на эту тему. Не лишним будет спросить про шевеления: «Достаточно ли часто малыш толкается?»