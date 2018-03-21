Результат налицо: женщина ежедневно стала пить по три литра воды

И Сара решилась! Она провела эксперимент: в течение месяца каждый день женщина выпивала по три литра воды! При этом она делала фото, чтобы сравнить результат до и после. Вот что она рассказывает о себе и о начале эксперимента:

"Мне 42 года, но на этом фото я выгляжу на все 52. И это ужасно. Под глазами черные круги - из-за них мое лицо выглядит уставшим, множество морщин и странные красноватые пятна, моя кожа не светится, как раньше, она как будто мертва. Даже губы выглядят сморщенными", пишет Lifter.com.ua.

В первую же неделю женщина заметила изменения в организме: кишечник начал работать лучше, моча посветлела, на коже появились прыщики - признак того, что организм начал избавляться от токсинов.

Головные боли исчезли вместе с дискомфортом в суставах, которые женщина испытывала по утрам.

В конце второй недели тон кожи значительно выровнялся, морщины под глазами никуда не исчезли, но темные круги стали менее заметными, пятна на лице уменьшились.

Головные боли так и не вернулись, живот не раздулся, как думала Сара, а наоборот - стал более плоским. Муж даже сделал ей комплимент: на бедрах он не заметил никакого целлюлита.

По происшествии третьей недели эксперимента темные круги и морщины под глазами практически исчезли, кожа выглядела "более живой и насыщенной".

Сара заметила, что исчезла сухость глаз - она перестала их тереть по утрам. Женщина стала меньше есть. По её словам, вода помогает быстрее насытиться. Морщин стало намного меньше, а кожа выглядела более эластичной.

Фото здесь!

"Я стала другой женщиной. Темные тени вокруг моих глаз почти исчезли, пятна тоже. Моя кожа почти такая же розовая, как у ребенка. Я стала стройнее и это потрясающе, потому что единственное, что я изменила в своем питании - это количество потребляемой воды".