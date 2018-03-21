Семь необычных вещей, которые женщины находят привлекательными в мужчинах

Интересная должность

Выбор работы может влиять на вашу привлекательность. Приложение для знакомств Tinder представило список рабочих мест, которые вызывают наибольший интерес у противоположного пола, пишет Soulpost.ru.

Этот список содержит 15 топовых профессий во всем мире для мужчин и женщин. И результаты оказались стереотипными. Например, подтвердились старые клише о привлекательных мужчинах в форме, таких как пилоты или пожарные. В первую пятерку входят также предприниматели, врачи и телеведущие.

Ношение футболки с буквой T

В Ноттингем-Трент-Университете сделали удивительное открытие, оказывается хитрый трюк с простейшим предметом гардероба способен привлечь внимание девушек. На этот раз исследователи утверждают, что белая футболка с большой черной буквой T, напечатанной на лицевой стороне, может сделать мужчину на 12% привлекательнее.

Такой эффект объясняется иллюзией, создаваемой этим рисунком. Буква Т позволяет плечам казаться шире, а талии — выглядеть стройнее. Это делает мужчину более мужественным, соответственно, более притягательным для прекрасного пола.

Эффект Джорджа Клуни

Научное исследование показало, что женщины предпочитают зрелых мужчин. Это объясняется тем, что женщины ищут финансово независимых и привлекательных партнеров, которые могут их обеспечить.

Чем старше мужчина, тем больше у него возможностей улучшить свой статус. Некоторые психологи называют это «эффектом Джорджа Клуни». Женщина более уверенна в своем выборе, когда она видит рядом с собой успешного, сильного и зрелого мужчину.

Цель, которой сложно добиться

Исследование, опубликованное в Psychological Science, доказало, что игра в труднодоступную личность может принести усилить вашу привлекательность. В нем говорится, что неуверенность мужчин в отношении того, действительно ли он любит женщину или нет, заставляет ее интересоваться им. Она не может выбросить его из головы, пока не узнает, как он к ней относится. Поэтому создание таинственности вокруг вашей личности в начале отношений может подогревать интерес вашей избранницы.

Холодность

Согласно исследованию Университета Британской Колумбии, женщины находят задумчивых и холодных мужчин более привлекательными. Испытуемые женщины сказали, что предпочитают сильных, гордых или капризных мужчин. Они оценили счастье как наименее привлекательное качество. Это доказывает один из самых известных гендерных стереотипов, когда женщин влечет к «плохим парням».

Исследование было основано на первом впечатлении и не означает, что тихий, задумчивый или гордый тип станет хорошим парнем или мужем в будущем.

Глубокий сонный голос

Ученые сделали кое-что, чтобы узнать о слуховых предпочтениях. Исследование попыталось понять, какие голоса кажутся более привлекательными. Это привело к тому, что женщины оценивали глубокие мужские голоса как более соблазнительные.

Объяснение, данное ученым, довольно простое. Говорят, он основан на размере тела. Мужчины находят женские голоса более привлекательными, потому что они получают сигнал о том, что динамик имеет небольшое тело. Женщины выбирают глубокие мужские голоса, потому что они указывают, что у владельца большая рамка.

Есть еще одна важная черта: «дыхание». Дыхательный и сонный голос предпочитают дамы, потому что они кажутся менее агрессивными и сердитыми.

Фотографии в контексте высокого статуса

Исследование, проведенное Институтом Университета Уэльса, показало, что мужчины могут усилить свою привлекательность, манипулируя своим статусом. Эксперимент показал, что один и тот же самый человек, выражающий идентичные выражения лица и носящий ту же самую одежду, может привлечь больше женского внимания, позируя рядом с хорошим автомобилем.