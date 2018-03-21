Пять мыслей о сексе, которые мужчины никогда не скажут вслух

Причем начать такой разговор лучше женщине, ведь мужчине гораздо сложнее говорить о том, что он чувствует, выражать свои эмоции. Мальчиков с детства учат быть скупыми в эмоциях, терпеть, если не нравиться и не обижать девочек. Поэтому он, скорее всего, не отважится на разговор, даже если его не все устраивает в ваших интимных отношениях, пишет Ivona.bigmir.net.

О чем же мужчины молчат в постели?

«Почему ты молчишь?»

Такой вопрос ваш партнер задает вам мысленно каждый раз, когда сексом приходится заниматься в гробовой тишине. Ведь он не обладает телепатией и не понимает, нравится ли вам то, что он делает или нет. Поэтому, не стоит мужественно терпеть, если вас что-то не устраивает, а также ждать пока он догадается сам, как доставить вам удовольствие. Можно просто об этом сказать. Также подсказкой станут ваши стоны и другие страстные звуки.

«Давай сделаем это перед зеркалом».

Он давно хотел вас об этом попросить, но не знает, как вы отнесетесь к такому предложению. А ведь всем известно, что мужчины любят глазами и секс перед зеркалом станет для него двойным удовольствием. Попробуйте предложить ему это сами. Поверьте, вы не пожалеете.

«Ты еще долго?»

Физиология у мужчин и женщин устроена по-разному. Как правило, женщина только начинает разогреваться, когда мужчина достигает финала. Чтобы этого не происходило, сделайте прелюдию дольше, а также возьмите инициативу в свои руки и подскажите партнеру, как правильно действовать, чтобы вы скорее достигли пика наслаждения.

«Наш секс стал скучным».

Ни один мужчина не скажет вам такое в лицо, но вы и сами поймете, что ваши отношения становятся рутиной. Чтобы этого не произошло, не бойтесь экспериментировать и пробовать, что-то новое в постели. Он давно мечтает предложить вам, что-нибудь «этакое», но не знает, как вы к этому отнесетесь. Сделайте, первый шаг.

«Мужчина здесь все-таки я».