Белла Хадид рассказала о комплексах из-за внешности в подростковом возрасте

Сейчас Белла Хадид может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, а всего лишь несколько лет назад она точно не рассчитывала на такой интерес к себе. В интервью Cosmopolitan модель рассказала, как менялась ее внешность в подростковом возрасте и что ей не нравилось в себе.
«Из-за внешности я жутко комплексовала. У меня были тонкие брови, как у отца. Я не знала, что с ними можно что-то сделать. До 15 лет была круглолицей и упитанной. Было много подобных проблем, которые потом переросла», — рассказала модель, пишет Сплетник.
Белла призналась, что косметика помогла и продолжает помогать ей во многом. Одними из любимых средств в ее косметичке стали средства для контуринга.
«Не делаю контуринг ежедневно, но знаю точно, что он меняет жизнь. А румяна помогли мне выглядеть и чувствовать себя здоровой, когда болела (в 2012 году врачи обнаружили у Хадид болезнь Лайма. — Прим. ред.). Это положительно отразилось и на уверенности в себе»,— добавила Белла.