Белла Хадид рассказала о комплексах из-за внешности в подростковом возрасте

Сейчас Белла Хадид может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, а всего лишь несколько лет назад она точно не рассчитывала на такой интерес к себе. В интервью Cosmopolitan модель рассказала, как менялась ее внешность в подростковом возрасте и что ей не нравилось в себе.