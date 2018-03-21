среда, 21 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Звездные дамы
  • Белла Хадид рассказала о комплексах из-за внешности в подростковом возрасте

Белла Хадид рассказала о комплексах из-за внешности в подростковом возрасте

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Белла Хадид.

ФОТО: Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment

Сейчас Белла Хадид может похвастаться сотрудничеством с Dior и другими мировыми брендами, а всего лишь несколько лет назад она точно не рассчитывала на такой интерес к себе. В интервью Cosmopolitan модель рассказала, как менялась ее внешность в подростковом возрасте и что ей не нравилось в себе.

«Из-за внешности я жутко комплексовала. У меня были тонкие брови, как у отца. Я не знала, что с ними можно что-то сделать. До 15 лет была круглолицей и упитанной. Было много подобных проблем, которые потом переросла», — рассказала модель, пишет Сплетник.

Белла призналась, что косметика помогла и продолжает помогать ей во многом. Одними из любимых средств в ее косметичке стали средства для контуринга.

«Не делаю контуринг ежедневно, но знаю точно, что он меняет жизнь. А румяна помогли мне выглядеть и чувствовать себя здоровой, когда болела (в 2012 году врачи обнаружили у Хадид болезнь Лайма. — Прим. ред.). Это положительно отразилось и на уверенности в себе»,— добавила Белла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ