Пять вещей, за которые вам не нужно извиняться в отношениях!

1. Ваши личные страсти и интересы

Вы никогда не должны приносить извинения за то, что у вас есть свои личные страсти и интересы. У вас есть увлечения. У вас есть то, что вам нравится; и вы хотите посвящать некоторое время тому, чтобы заниматься этим. Однако теперь вы находитесь в отношениях, и ваш партнер занимает большую часть вашего времени. И это нормально. Но вы оба должны сделать все возможное, чтобы всегда поощрять друг друга, чтобы никто из вас не терял свои личные страсти и интересы, пишет Uspeh.club.

2. Ваше любопытство

Вам не нужно извиняться за то, что вы хотите узнать как можно больше о жизни вашего партнера. Вам не нужно чувствовать себя виноватым в том, что вы любопытны, особенно когда речь идет о вашем партнере. Для вас обоих естественно проявлять глубокий интерес к жизни друг друга.

3. Ваши странные маленькие причуды

Ваши странные маленькие причуды являются частью того, что делает вас такими, какие вы есть, и вам никогда не придется извиняться за это; особенно если ваши маленькие причуды на самом деле никому не вредят. Это просто невинные маленькие причуды, которые делают вас уникальными и особенными. И хотя другие могут посчитать эти причуды странными, ваш партнер не должен заставлять вас меняться или избавляться от них. Ваш партнер всегда должен поощрять вас быть такой, какая вы есть!

4. Ваше мнение

Ваше мнение — это ваше мнение, и вы не должны приносить извинения за то, что вы говорите правду. Вы должны сожалеть, только если вы лжете своему партнеру. Ваш партнер всегда должен поощрять вас быть как можно честнее. Вы должны быть в отношениях, где вы будете чувствовать себя в безопасности, свободно выражая то, что находится у вас в уме и сердце.

5. Что-то, чего вы не делали