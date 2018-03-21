Как использовать вазелин в косметике: пять проверенных способов

Вазелин вместо геля для бровей. Если ты обладательница густых бровей, тогда тебе просто необходим специальный гель. Но не стоит спешить в первым попавшийся косметический магазин. В качестве геля для бровей идеально подойдет обычный вазелин. Достаточно взять кисточку , выдавить на нее капельку вазелина и расчесать брови. Через время вазелин высохнет, и брови останутся в правильной форме на весь день, пишет Lady.tochka.net.

Вазелин в качестве демакияжа. Да, действительно, вазелином можно спокойно смывать макияж. Он поможет удалить и даже самую стойкую косметику.

Вазелин как бальзам для губ. Если ты внимательно прочитаешь состав всех масс-маркетовых бальзамов, то ты заметишь, что вазелин - это основа всех увлажняющих и питательных бальзамов. Поэтому, если у тебя сухие губы, можешь смело наносить немного вазелина на кожу губ. Кстати, из него можно также сделать ночную маску для сухих губ. Нанеси вазелин на ночь, а утром результат не заставит тебя ждать.

Вазелин как хайлайтер. Хочешь получить красивое сияние на коже лица? Тогда попробуй создать эффект мерцания с помощью вазелина. Нанеси немного средства на руку, а потом похлопывающими движениями распредели тонкий слой вазелина на скулах и переносице.