Один близнец «объедал» другого в утробе матери: смотрите, кто родился!

43-летняя Хелен Крейвен всю свою жизнь хотела детей. Правда, ей не удалось встретить достойного мужчину, поэтому она решила сделать ЭКО с использованием донорской спермы, пишет Rus.tvnet.lv.

Англичанка не ожидала, что ей удастся забеременеть сразу, да еще и мальчиками-близнецами! Беременность проходила легко, но на двадцать восьмой неделе врачи заметили, что один из плодов перестал расти.

Оказывается, его единоутробный брат стал перетягивать на себя одеяло, то есть попросту начал забирать все питательные вещества.

Медики непонимающе разводили руками, утверждая, что ни разу в своей практике такого не встречали. Специалисты приняли решение стимулировать роды через три недели. В результате малыши родились на два месяца раньше положенного срока, но врачи просто не могли рисковать здоровьем обделенного пищей брата.

Харрисон родился весом в два килограмма, а Финли — всего лишь в девятьсот восемьдесят граммов! Неонатологам удалось выходить ребенка. Сейчас, в три месяца, Харрисон выглядит на свой возраст, а вот Финли смотрится новорожденным.