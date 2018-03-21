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  • Один близнец «объедал» другого в утробе матери: смотрите, кто родился!

Один близнец «объедал» другого в утробе матери: смотрите, кто родился!

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УЗИ

ФОТО: Scanpix

Близнецы обычно как две капли воды похожи друг на друга. Правда, в случае английских братьев Крейвен это оказалось не так. Все потому, что один из них забирал все питательные вещества себе, пока они находились в утробе матери.

43-летняя Хелен Крейвен всю свою жизнь хотела детей. Правда, ей не удалось встретить достойного мужчину, поэтому она решила сделать ЭКО с использованием донорской спермы, пишет Rus.tvnet.lv.

Англичанка не ожидала, что ей удастся забеременеть сразу, да еще и мальчиками-близнецами! Беременность проходила легко, но на двадцать восьмой неделе врачи заметили, что один из плодов перестал расти.

Оказывается, его единоутробный брат стал перетягивать на себя одеяло, то есть попросту начал забирать все питательные вещества.

Медики непонимающе разводили руками, утверждая, что ни разу в своей практике такого не встречали. Специалисты приняли решение стимулировать роды через три недели. В результате малыши родились на два месяца раньше положенного срока, но врачи просто не могли рисковать здоровьем обделенного пищей брата.

Харрисон родился весом в два килограмма, а Финли — всего лишь в девятьсот восемьдесят граммов! Неонатологам удалось выходить ребенка. Сейчас, в три месяца, Харрисон выглядит на свой возраст, а вот Финли смотрится новорожденным.

По словам Хелен, незнакомые люди считают их старшим и младшим братьями. Согласно заверениям медиков, здоровью Финли ничто не угрожает, и скоро он догонит по размерам своего близнеца.

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