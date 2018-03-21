Детские подзатыльники крайне опасны для мозга

О том, почему случайный подзатыльник может стать источником серьезных проблем у ребенка (не считая морально-нравственных последствий), Минвалеев рассказал порталу «Медпульс». По словам специалиста, подзатыльник вполне способен привести к остановке дыхания и обмороку, пишет Medikforum.ru .

Физиолог отметил, что фактически при этом удар приходится в зону затылочного отверстия в черепе, за которым расположен продолговатый мозг. Кроме того, на участке под затылочной частью находится восходящая активирующая система, которая контролирует ряд жизненно важных функций головного мозга. Она в том числе включает в себя дыхательный центр. Поэтому подзатыльник, при котором продолговатый мозг и активирующая система оказываются под ударом и сильным давлением, может сбить базовые настройки – например, вызвать потерю сознания и потерю дыхания.