среда, 21 марта 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

Детские подзатыльники крайне опасны для мозга

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Физическое наказание

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Scanpix

Подзатыльники, даже внешне безобидные и несильные, способны нанести огромный вред ребенку. С предостережением об этом выступил известный российский физиолог Ринад Минвалеев.

О том, почему случайный подзатыльник может стать источником серьезных проблем у ребенка (не считая морально-нравственных последствий), Минвалеев рассказал порталу «Медпульс». По словам специалиста, подзатыльник вполне способен привести к остановке дыхания и обмороку, пишет Medikforum.ru.

Физиолог отметил, что фактически при этом удар приходится в зону затылочного отверстия в черепе, за которым расположен продолговатый мозг. Кроме того, на участке под затылочной частью находится восходящая активирующая система, которая контролирует ряд жизненно важных функций головного мозга. Она в том числе включает в себя дыхательный центр. Поэтому подзатыльник, при котором продолговатый мозг и активирующая система оказываются под ударом и сильным  давлением, может сбить базовые настройки – например, вызвать потерю сознания и потерю дыхания.

«Сотрясение расположенного в затылочной области продолговатого мозга может спровоцировать мгновенную потерю сознания. Фактически это нокаут», - пояснил Ринад Минвалеев.

Несильные, но регулярные удары по затылку детей в воспитательных целях способствуют разнообразным системным нарушениям центральной нервной системы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ