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Назван наиболее манящий цвет для женщин и для мужчин

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Фото иллюстративное

ФОТО: Aleksei Semykin/PantherMedia / Aleksei Semykin

Американские ученые из Университета Рочестера поделились результатами исследования в журнале Personality and Social Psychology: они обнаружили, какой цвет находят для себя наиболее привлекательным представители двух полов.

Руководитель работы, профессор Эндрю Эллиот рассказал о том, что как женщин, так и мужчин заставляет с одинаковой силой реагировать на себя красный цвет. В частности, для женщин красный цвет в мужском гардеробе  ассоциируется с лидерскими качествами, пишет Medikforum.ru.

Мужчин, в одежде у которых присутствует этот цвет, они воспринимают как умеющих хорошо зарабатывать и амбициозных в карьере.

В свою очередь мужчины, по словам Эллиота, любят красный цвет на женщинах по более естественным причинам. Женские наряды красных оттенков пробуждают у большинства мужчин чувственные фантазии, этот механизм закреплен эволюционно.

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