Назван наиболее манящий цвет для женщин и для мужчин

Руководитель работы, профессор Эндрю Эллиот рассказал о том, что как женщин, так и мужчин заставляет с одинаковой силой реагировать на себя красный цвет. В частности, для женщин красный цвет в мужском гардеробе ассоциируется с лидерскими качествами, пишет Medikforum.ru.

Мужчин, в одежде у которых присутствует этот цвет, они воспринимают как умеющих хорошо зарабатывать и амбициозных в карьере.