четверг, 22 марта 2018 г.
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  • Просто нужно закрыть рот: фигуристка Загитова раскрыла секрет стройности

Просто нужно закрыть рот: фигуристка Загитова раскрыла секрет стройности

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Алина Загитова.

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Спортсменка сейчас находится на чемпионате мира, где после короткой программы занимает второе место.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла секрет стройности и рассказала, как грамотно тренеры помогают ей справиться с проблемами роста, пишет Life.ru.

«Когда говорят, что какой-то жирный таз появляется, который мешает, — это выдумки, — рассказала 15-летняя спортсменка после проката короткой программы на чемпионате мира в Милане. — Просто нужно закрыть рот и есть по чуть-чуть, я ем, но в маленьких количествах».

Впереди фигуристок ожидает произвольная программа, которую женщины представят 23 марта.

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