Просто нужно закрыть рот: фигуристка Загитова раскрыла секрет стройности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова раскрыла секрет стройности и рассказала, как грамотно тренеры помогают ей справиться с проблемами роста, пишет Life.ru .

«Когда говорят, что какой-то жирный таз появляется, который мешает, — это выдумки, — рассказала 15-летняя спортсменка после проката короткой программы на чемпионате мира в Милане. — Просто нужно закрыть рот и есть по чуть-чуть, я ем, но в маленьких количествах».