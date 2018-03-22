Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии

По словам женщины, она занята легальной проституцией в американском штате Невада, где секс за деньги разрешен законом. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, и так работать намного лучше, чем пользоваться специальными мобильными приложениями для секс-знакомств, пишет Lenta.ru.

Уэст рассказывает, что зарабатывает сегодня около 30 тысяч долларов в месяц. Она предпочитает постоянных клиентов, которые в обмен за секс не только дают деньги, но покупают ей новую одежду, водят ужинать и оплачивают жилье.

Единственная проблема — семья Уэст негативно восприняла ее новое занятие. Однако сама женщина не понимает причину этого. По ее словам, у нее нерелигиозные родители, и они могли бы отнестись к ее работе более снисходительно.