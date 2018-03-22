Ламинирование волос: недостатки и преимущества

Преимущества

•Универсальность. Процедура полностью универсальна, она делается на все варианты длины, типы волос. Не имеет значение и густота шевелюры, пишет Medikforum.ru.

•Безопасность. За счет полностью безопасного состава им могут покрываться абсолютно любые волосы в независимости от степени их поврежденности. Стоит только помнить о том, что чем хуже состояние волос, тем меньше будет держаться состав на волосках, то есть ламинирование может смыться уже после двух недель. На здоровых локонах эффект держится около месяца- полтора.

•Покрытие. Входящая в состав целлюлоза защищает слоем, при этом заполняя его структуру. Именно это покрытие защищает шевелюру температур и различных веществ.

•Структуру волоса заполняют протеины, которые избавляют волосы от излишней сухости.

•Объем. После произведения процедуры шевелюра приобретает объем, таким образом, создается эффект не только здоровых, но и густых волос. Во многом такой эффект обеспечивает защитный слой на волосках.

Недостатки

•Из-за защитного слоя на волосах их не получится окрасить.

•Временность. Как уже упоминалось, ламинирование может смыться даже через полмесяца после проведения процедуры.