Ламинирование волос: недостатки и преимущества

Ламинирование волос – это отличный способ защитить окрашенные волосы от вымывания цвета, а также от негативного воздействия солнца, холода и жары. Данная процедура восстанавливает волосы, заполняя их структуру и делая волоски не только крепкими, эластичными, но и защищенными, блестящими.
Преимущества
•Универсальность. Процедура полностью универсальна, она делается на все варианты длины, типы волос. Не имеет значение и густота шевелюры, пишет Medikforum.ru.
•Безопасность. За счет полностью безопасного состава им могут покрываться абсолютно любые волосы в независимости от степени их поврежденности. Стоит только помнить о том, что чем хуже состояние волос, тем меньше будет держаться состав на волосках, то есть ламинирование может смыться уже после двух недель. На здоровых локонах эффект держится около месяца- полтора.
•Покрытие. Входящая в состав целлюлоза защищает слоем, при этом заполняя его структуру. Именно это покрытие защищает шевелюру температур и различных веществ.
•Структуру волоса заполняют протеины, которые избавляют волосы от излишней сухости.
•Объем. После произведения процедуры шевелюра приобретает объем, таким образом, создается эффект не только здоровых, но и густых волос. Во многом такой эффект обеспечивает защитный слой на волосках.
Недостатки
•Из-за защитного слоя на волосах их не получится окрасить.
•Временность. Как уже упоминалось, ламинирование может смыться даже через полмесяца после проведения процедуры.
•Стоимость. Несмотря на то, что эффект держится не так долго, как хотелось бы, стоимость данной процедуры для многих может показаться слишком высокой.