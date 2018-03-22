Улучшить секс в браке поможет правильное распределение домашних дел

Если люди чувствуют, что берут на себя львиную часть дел по дому и это их обижает, данный факт несомненно отразится на отношениях, уверены сотрудники Института старения и общественной политики Пеппер. И, как правило, основная ноша ложится на плечи женщин. Был проведен опрос более 1100 женатых гетеросексуалов. В среднем они состояли в браке 27 лет, а у 10% были дети младше шести лет, пишет Meddaily.ru.

Эксперты выделили несколько аспектов, через которые неравное распределение работы по дому могло влиять на сексуальную жизнь. Первый - время. Идея в том, что дополнительная работа по дому отнимает время и человеку просто некогда заниматься сексом. Второй - распределение, предполагающее, что пары постоянно судят то, кто делает "женскую" и "мужскую" работу, как эта работа распределена.