Отец избил трехмесячную дочь, пробив ей голову, потому что хотел сына...

Джейсон, работающий мануальным терапевтом в Мейсоне, штат Огайо, женат и воспитывает двух дочек. Самый младший ребенок родился в ноябре прошлого года. В тот день счастливые родители опубликовали фотографию с новорожденной, которую они держали на руках в больнице. Однако на самом деле Джейсон был недоволен появлением на свет еще одной дочери, пишет Life.ru.