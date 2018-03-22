четверг, 22 марта 2018 г.
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Отец избил трехмесячную дочь, пробив ей голову, потому что хотел сына...

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Малыш. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Отец избил свою трехмесячную дочь из-за того, что она была слишком капризной, и сам мужчина хотел сына. В итоге девочка получила серьезные травмы мозга, а также более десятка переломов. 33-летний Джейсон Биттнер был обвинен в нападении и угрозе жизни ребенка, сообщает Mirror.

Джейсон, работающий мануальным терапевтом в Мейсоне, штат Огайо, женат и воспитывает двух дочек. Самый младший ребенок родился в ноябре прошлого года. В тот день счастливые родители опубликовали фотографию с новорожденной, которую они держали на руках в больнице. Однако на самом деле Джейсон был недоволен появлением на свет еще одной дочери, пишет Life.ru.

Полиция начала расследование после того, как отец принес ребенка в больницу, сообщив, что произошел несчастный случай. Врачи заподозрили что-то неладное и сообщили о произошедшем в полицию. Сейчас Джейсон находится под арестом.

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