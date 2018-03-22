Восемь бабушкиных вещей, которые старят любую женщину

Каждая женщина должна заботиться о том, чтобы выглядеть молодо и свежо в любом возрасте. Оказывается, что даже гардероб может сыграть против вас, если вы позволите себе неправильные покупки. Сегодня мы обезопасим вас от такого риска и расскажем, какие восемь вещей старят женщин. Запоминайте!
1. Крупные украшения с камнями
Пугающе огромные камни нередко ассоциируются с образами бабушек. Если вы любите бижутерию, то позаботьтесь о том, чтобы ваши украшения выглядели аккуратно и стильно, пишет Coconutsky.club.
2. Трикотажные платья
Речь идет о платьях, которые похожи на мешок из-под картошки. У них еще нередко закрытый воротник. Не менее провальная версия платья, похожего на полотенце после душа. В общем, трикотажные наряды нередко подчеркивают все складки живота и создают впечатление домашнего наряда. Не надевайте такое на улицу!
3. Платформа
Она утяжеляет образ, поэтому может добавить вам пару-тройку годков. Выбирайте туфли-лодочки на все случаи жизни!
4. Бесформенные джинсы
Запомните, что к выбору джинсов нужно подходить очень щепетильно. Существует множество фасонов, поэтому, если вы проведете в магазине чуть больше времени, чем планировали, сможете подобрать идеальную пару!
5. «Бухгалтерская» блуза
Это приталенные рубашки-блузы на пуговицах, которые уже давно вышли из моды. Увидев такую, сразу хочется вернуться в прошлое. Если не хотите выглядеть старомодно, то покупайте свободные блузы.
6. «Бабушкин» бюстгальтер
Ему присущи широкие бретельки и застежки. Поэкспериментируйте, ведь существует множество современных вариантов нижнего белья!
7. Твидовый костюм
Этот наряд будто придумали для женщин постарше, но даже им не стоит себя нарочно старить! Идеальное решение — использовать пиджак под джинсы или брюки из обычной ткани.
8. Ажурные колготки
Узоры на колготках уже давно вышли из моды. Вы будете выглядеть нелепо. Выбирайте черные колготки или телесные.
Вооружившись этими советами, вы сможете навсегда запомнить, каких вещей в вашем шкафу быть не должно! Запомнили? Прекрасно, ведь теперь вы всегда будете выглядеть стильно и молодо!