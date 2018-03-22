Восемь бабушкиных вещей, которые старят любую женщину

1. Крупные украшения с камнями

Пугающе огромные камни нередко ассоциируются с образами бабушек. Если вы любите бижутерию, то позаботьтесь о том, чтобы ваши украшения выглядели аккуратно и стильно, пишет Coconutsky.club.

2. Трикотажные платья

Речь идет о платьях, которые похожи на мешок из-под картошки. У них еще нередко закрытый воротник. Не менее провальная версия платья, похожего на полотенце после душа. В общем, трикотажные наряды нередко подчеркивают все складки живота и создают впечатление домашнего наряда. Не надевайте такое на улицу!

3. Платформа

Она утяжеляет образ, поэтому может добавить вам пару-тройку годков. Выбирайте туфли-лодочки на все случаи жизни!

4. Бесформенные джинсы

Запомните, что к выбору джинсов нужно подходить очень щепетильно. Существует множество фасонов, поэтому, если вы проведете в магазине чуть больше времени, чем планировали, сможете подобрать идеальную пару!

5. «Бухгалтерская» блуза

Это приталенные рубашки-блузы на пуговицах, которые уже давно вышли из моды. Увидев такую, сразу хочется вернуться в прошлое. Если не хотите выглядеть старомодно, то покупайте свободные блузы.

6. «Бабушкин» бюстгальтер

Ему присущи широкие бретельки и застежки. Поэкспериментируйте, ведь существует множество современных вариантов нижнего белья!

7. Твидовый костюм

Этот наряд будто придумали для женщин постарше, но даже им не стоит себя нарочно старить! Идеальное решение — использовать пиджак под джинсы или брюки из обычной ткани.

8. Ажурные колготки

Узоры на колготках уже давно вышли из моды. Вы будете выглядеть нелепо. Выбирайте черные колготки или телесные.