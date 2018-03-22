Девять вещей, которые вы можете делать в спальне, чтобы сблизиться

1. Разговаривайте после секса

Согласно исследованию, это приносит больше удовлетворения от отношений. После секса вы оба расслаблены, максимально приближены физически и пора сблизиться эмоционально, пишет Soulpost.ru.

2. Валяйтесь в обнимку

Согласно науке, пары, которые чаще просто так обнимаются, более счастливы в отношениях, особенно, когда делают это после секса. Утро тоже отлично для этого подходит.

3. Делайте друг другу массаж

Снимайте стресс и напряжение — это вас сблизит. Кроме того, это поможет вам лучше чувствовать друг друга на физическом уровне. Это учит развивать доверие, потому что вы буквально отдаете свое тело в руки партнера. Плюс, это может быть очень романтично, если создать атмосферу с помощью музыки и свеч.

4. Спите вместе

Многие пары не спят вместе — кому-то мало места на кровати для двоих, кому-то мешает храп другого. Но на самом деле даже совместный сон сближает. Правда, с храпом действительно нужно что-то делать.

5. Ложитесь спать в одно время

Очень важно чувствовать любимого человека рядом, когда вы засыпаете. Это дает ощущение, что вы едины, ты чувствуешь себя в безопасности и комфорте.

6. Дурачьтесь

Совместное веселье и баловство тоже очень сближает. Иногда это может быть прелюдией. К тому же, смех от души — лучшее лекарство. Это и сближение, и снятие стресса.

7. Готовьте друг другу завтрак в постель

Это простой романтический жест, который показывает, что вы думаете о своем партнере. Даже если вы ненавидите готовить — просто принесите партнеру кофе или чай с печеньем — эффект будет достигнут.

8. Сделайте спальню романтичной

Если комната, в которой вы спите, не романтична и не расслабляет, это будет в минус вашим отношениям. В этом месте вы должны чувствовать себя максимально комфортно.

9. Уберите телевизор из спальни