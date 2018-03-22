Девять вещей, которые вы можете делать в спальне, чтобы сблизиться

И это не секс. Для длительных отношений он, конечно, важен, но это не все. Еще больше сближают другие вещи:
1. Разговаривайте после секса
Согласно исследованию, это приносит больше удовлетворения от отношений. После секса вы оба расслаблены, максимально приближены физически и пора сблизиться эмоционально, пишет Soulpost.ru.
2. Валяйтесь в обнимку
Согласно науке, пары, которые чаще просто так обнимаются, более счастливы в отношениях, особенно, когда делают это после секса. Утро тоже отлично для этого подходит.
3. Делайте друг другу массаж
Снимайте стресс и напряжение — это вас сблизит. Кроме того, это поможет вам лучше чувствовать друг друга на физическом уровне. Это учит развивать доверие, потому что вы буквально отдаете свое тело в руки партнера. Плюс, это может быть очень романтично, если создать атмосферу с помощью музыки и свеч.
4. Спите вместе
Многие пары не спят вместе — кому-то мало места на кровати для двоих, кому-то мешает храп другого. Но на самом деле даже совместный сон сближает. Правда, с храпом действительно нужно что-то делать.
5. Ложитесь спать в одно время
Очень важно чувствовать любимого человека рядом, когда вы засыпаете. Это дает ощущение, что вы едины, ты чувствуешь себя в безопасности и комфорте.
6. Дурачьтесь
Совместное веселье и баловство тоже очень сближает. Иногда это может быть прелюдией. К тому же, смех от души — лучшее лекарство. Это и сближение, и снятие стресса.
7. Готовьте друг другу завтрак в постель
Это простой романтический жест, который показывает, что вы думаете о своем партнере. Даже если вы ненавидите готовить — просто принесите партнеру кофе или чай с печеньем — эффект будет достигнут.
8. Сделайте спальню романтичной
Если комната, в которой вы спите, не романтична и не расслабляет, это будет в минус вашим отношениям. В этом месте вы должны чувствовать себя максимально комфортно.
9. Уберите телевизор из спальни
Это будет способствовать романтике. Пусть ничто вас не отвлекает ни от друг друга, ни от качественного сна. Это сблизит вас.