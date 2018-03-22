Стиральный порошок, борода и другие факторы, влияющие на появление акне

Ты используешь косметику, которая не дает порам дышать

Главный враг пор на коже лица — минеральные масла, которые за счет своей тяжести в переносном смысле не дают дышать и впоследствии могут вызвать прыщики. Силиконы — еще одна разновидность не самых благожелательных компонентов, они тоже засоряют поры и не дают кожному салу выходить естественным путем. Чтобы не собирать плохие ингредиенты по одному, просто следи, чтобы на уходовой косметике была приписка «некомедогенно». Это, конечно, не спасает на 100 процентов (все-таки все люди по-своему реагируют на одни и те же продукты), но хотя бы такая приписка освободит от заведомо негативных знакомств, пишет Lady.mail.ru.

Ты часто используешь противовоспалительные средства

Мы уже не раз вещали о салициловой кислоте, ретиноле и бензоилпероксиде — все эти компоненты помогают в борьбе с акне, но при передозе создают обратный эффект: кожа становится слишком сухой, поэтому сальные железы начинают работать активнее, что может спровоцировать появление прыщей. Причем воспаления могут стать еще более глубокими, чем были до этого. Так что старайся чередовать использование банок с этими ингредиентами с более мягкими средствами, а лучше поинтересуйся у дерматолога, как часто их можно брать именно тебе.

Нарушение гормонального баланса — вот самая частая и известная причина акне. Это может быть связано с переходным возрастом, с перестройкой организма после родов, пременопаузой. Стрессы и повышенные физические нагрузки тоже провоцируют воспаления. Впрочем, иногда прыщики определяются индивидуальными особенностями микрофлоры кожи и наследственной предрасположенностью.

Ты питаешься неправильно

Соленое, острое и сладкое — такое трио не даст твоей коже пощады. Кстати, молочные и мучные продукты также могут отразиться на лице не лучшим способом. Чтобы узнать это наверняка, постарайся исключить из своего рациона эти продукты и посмотри за реакцией организма.

Ты используешь агрессивные средства для волос

Возможно, ты об этом не задумывалась, но агрессивные компоненты в шампунях (те же силиконы), попадая на кожу спины, могут вызывать акне. Так что совет такой: мой спину после использования шампуня, кондиционера и прочих средств для локонов. Кстати, еще одна рекомендация по очищению — не скрабируй себя слишком сильно (особенно если на коже есть высыпания) и используй деликатные средства (например, с молочной и гликолевой кислотами в составе).

У твоего парня — борода

Вы часто целуетесь, а постоянное трение нежной кожи с жесткими волосками вызывает шелушение и раздражение и как следствие появление неблагожелательных элементов на коже. Если бойфренд с бородой прощаться не хочет, то пусть хотя бы моет ее кокосовым маслом, оно смягчит ситуацию.

Ты стираешь вещи не тем средством

Постельное белье и одежда — эти вещи соприкасаются с кожей чаще всего. Лучше всего, если будешь использовать порошки и кондиционеры без ароматических отдушек (без резкого химического аромата).

Ты неправильно ведешь себя до и после спорта