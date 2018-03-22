51-летняя британка стала суррогатной матерью из-за желания побыть беременной

«Мысль о суррогатном материнстве приходила мне в голову и раньше, но теперь, когда дети выросли, я в разводе и мне больше не надо заботиться о семье, наступило самое подходящее время, чтобы осуществить эту идею, подумала я. Или сейчас, или никогда», – вспоминает Сью, пишет Deti.mail.ru.

Женщина обратилась в благотворительную организацию Surrogacy UK, которая подбирает суррогатных матерей для бездетных пар. Сначала Сью отказали из-за ее возраста, но затем она познакомилась с Гэри и Энди, которые очень хотели стать родителями. Их не смутил ее возраст, и она решила попробовать родить для них ребенка. У Сью уже наступила менопауза, поэтому потребовался донор яйцеклетки. Им стала подруга Сью по работе. В результате летом 2013 года удалось получить три жизнеспособных эмбриона.

Первая попытка подсадить эмбрион в матку Сью закончилась неудачей, но вторая, когда в матку пересадили сразу два эмбриона, оказалась успешной. Так Сью стала самой возрастной суррогатной матерью Великобритании, выносившей детей для посторонних людей.

Близнецы появились на свет на сроке 33 недель и пяти дней, 19 марта 2014 года. Девочка Марни весила 1700 граммов, а мальчик Декстер – 1900 граммов. Дети провели в больнице три недели, а потом их выписали домой. Сейчас близнецам уже исполнилось по четыре года. Сью и их родители остались добрыми друзьями, Марни и Декстер растут на ее глазах, видятся со своей «тетей Сью» каждую неделю и часто играют вместе с ее внуками.