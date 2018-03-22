Средства с коллагеном: разоблачение

Например, вегетарианцев магазины соблазняют товарами с «растительным» коллагеном. Смеем расстроить — коллаген бывает только животного (полученный из хрящей и костей животных) и морского происхождения (из рыбы). «Растительного» коллагена в природе не существует, а заманчивые этикетки — не более чем маркетинговый ход, пишет Health.mail.ru.

Фактически коллаген — самый распространенный структурный белок в организме человека и основной компонент соединительной ткани. Он есть в костях, сухожилиях, связках, волосах, органах, мышцах и кровеносных сосудах, отвечает за упругость и эластичность тканей. Благодаря ему мышцы тянутся, суставы гнутся, а кожа на коленях не трескается при каждом шаге.

После 20 лет количество коллагена сокращается на 1,5% с каждым годом. Отсюда и морщины, и боли в суставах. Кроме того, курение, высокий уровень сахара, много солнца и лишний вес разрушают «молодильный» белок. В частности, поэтому его и придумали пополнять — кремами, добавками, порошками и прочими способами, призванными омолодить организм изнутри и снаружи.

Официальная наука однозначна: реальных исследований, подтверждающих, что добавки работают, — нет. То есть исследования, конечно, есть, но условия их проведения и небольшая выборка не позволяют им стать доказательной базой.

«Человеческое тело не поглощает коллаген целиком, поэтому идея, что прием добавок может напрямую способствовать росту костей, улучшать здоровье кожи или волос, неправильна», — объясняет Николь Осинга, диетолог Колледжа диетологии в Онтарио. «Ваше тело разбивает коллаген в пищеварительной системе на аминокислоты, которые организм использует там, где они нужны, но это не обеспечит вам светящейся кожи», — добавляет доктор. Однако, по мнению специалиста, дополнительное потребление коллагена способно “побудить” тело к производству белка, обеспечив организм биодоступным источником этих аминокислот.

Коллаген и суставы

От коллагена и желатина (продукт обработки коллагена) не нужно ждать чудес. Восстановление хрящевой и суставной ткани — процесс очень длительный, он может растянуться на долгие годы. Ведь атлеты не ждут от протеиновых коктейлей быстрого набора мышечной массы, то же самое и с коллагеном.

Коллаген и кожа

В Азии бутылочки с коллагеном продаются повсюду. По вкусу — это подогретый холодец, приправленный фруктовыми ароматизаторами. Но местных жителей это не смущает – яркие бутылочки расходятся как горячие пирожки. Не менее популярны кремы и гели на основе коллагена. Впрочем, в эффективности наружных средств сомневаются даже производители коллагеновых добавок. «Кремы способны увлажнять лишь омертвевшие клетки внешнего слоя эпидермиса, делая их более здоровыми», — говорит Мартин Годфри, руководитель отдела исследований и разработок в Minerva Research Labs. — Но это всегда временный эффект».

В пользу «бутылочек» можно было бы привести двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, показывающее, что у женщин, регулярно употреблявших добавки с белками-предшественниками коллагена в течение восьми недель, на 20% уменьшились морщины вокруг глаз. Но — исследование было слишком скромным: в нем участвовали всего 14 человек.

В то же время сторонники официальной медицины ставят под сомнение действие «бутилированного» коллагена.

«Сегодня данные и научные исследования о пероральном применении коллагена очень ограничены», — отмечает доктор дерматолог Уитни Боу. — Следовательно, специалисты по-прежнему не знают, действительно ли эти добавки оказывают положительный эффект на кожу женщин, которые уже придерживались сбалансированной диеты с различными источниками белка, такими как курица, рыба, яйца, орехи и йогурт», — добавляет врач.

«Своим клиентам я советую не полагаться на коллаген как чудо-пищу для красоты и здоровья. Вы больше сэкономите и получите больше пользы от последовательного и сбалансированного питания», — поддерживает коллегу Синтия Сасс, автор New York Times и консультант-диетолог бейсбольной команды Нью-Йорк Янкиз.

Диетолог рекомендует есть больше овощей, белков, растительных жиров (из авокадо, орехов и семян), трав, специй, цельнозерновых продуктов, бобовых, крахмалистых овощей (картофель, например) и пить больше жидкости.