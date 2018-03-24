Пять способов предотвратить выпадение волос в межсезонье

Обрати внимание на свой рацион. В весенний период специалисты рекомендуют есть побольше продуктов, содержащих витамины В (мясо кролика, зеленый горошек, крупы, мясо ягненка) и С (киви, цитрусы). Также добавь в свой рацион сухофрукты, орехи и продукты, богаты на витамин А, пишет Lady.tochka.net.

Ежедневно делай массаж головы. Как утверждают специалисты, пятиминутный массаж головы может предотвратить выпадение волос. Попробуй во время мытья головы легко массировать голову пальцами. Также каждый вечер перед сном расчесывай волосы несколько минут специальной массажной щеткой. Массаж улучшает кровообращение, укрепляет луковицы волос и предотвращает выпадение волос.

Делай укрепляющие маски. Чтобы волосы не выпадали, нужно 1-2 раза в неделю баловать свои локоны специальными укрепляющими масками. Такие маски ты можешь купить в любом косметическом магазине либо же сделать в домашних условиях. Укрепляющие маски в домашних условиях от выпадения волос способны сделать твои локоны по-настоящему здоровыми и густыми. Рецепты масок ты можешь посмотреть здесь.

Откажись в межсезонье от укладок. В период "волосопада" лучше всего отказаться от укладок и горячих приборов. Хотя бы 1-2 недели дай волосам отдохнуть.