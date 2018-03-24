суббота, 24 марта 2018 г.
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  • Пять способов предотвратить выпадение волос в межсезонье

Пять способов предотвратить выпадение волос в межсезонье

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Благодаря регулярным стрижкам волосы выглядят более ухоженными и здоровыми.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Ежегодно в межсезонный период многие девушки жалуются не только на плохое состояние кожи, но и на выпадение волос. Именно в весенний сезон волосы начинают сильно выпадать, становятся тусклыми, сухими и ломкими. В основном межсезонное выпадение волос происходит из-за нехватки витаминов и микроэлементов в организме.

Обрати внимание на свой рацион. В весенний период специалисты рекомендуют есть побольше продуктов, содержащих витамины В (мясо кролика, зеленый горошек, крупы, мясо ягненка) и С (киви, цитрусы). Также добавь в свой рацион сухофрукты, орехи и продукты, богаты на витамин А, пишет Lady.tochka.net.

Ежедневно делай массаж головы. Как утверждают специалисты, пятиминутный массаж головы может предотвратить выпадение волос. Попробуй во время мытья головы легко массировать голову пальцами. Также каждый вечер перед сном расчесывай волосы несколько минут специальной массажной щеткой. Массаж улучшает кровообращение, укрепляет луковицы волос и предотвращает выпадение волос.

Делай укрепляющие маски. Чтобы волосы не выпадали, нужно 1-2 раза в неделю баловать свои локоны специальными укрепляющими масками. Такие маски ты можешь купить в любом косметическом магазине либо же сделать в домашних условиях. Укрепляющие маски в домашних условиях от выпадения волос способны  сделать твои локоны по-настоящему здоровыми и густыми. Рецепты масок ты можешь посмотреть здесь.

Откажись в межсезонье от укладок. В период "волосопада" лучше всего отказаться от укладок и горячих приборов. Хотя бы 1-2 недели дай волосам отдохнуть.

Создай собственный укрепляющий шампунь для волос. Попробуй в весенний период создать собственный шампунь. Для этого добавь в шампунь витамины A, B, C, B12, которые продаются в ампулах в аптеке. Уже после первого мытья локоны станут очень блестящими, а волосы перестанут выпадать.

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