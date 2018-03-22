60% мужчин приходят в состояние сильного раздражения, если судьба сталкивает их с сексуально холодными женщинами. Мужчины также не любят, если женщина никогда не выступает инициатором в сексе. Эти два фактора раздражают мужчину потому, что он чувствует себя при этом сексуально-непривлекательным, нежеланным. А кому охота понимать, что ты с точки зрения женщины далеко не мачо?

Мужчины очень сильно идентифицируют себя со своим половым членом. Поэтому внимательное и заботливое отношение женщины к его пенису умиляет мужчину. А брезгливость или нежелание узнать, что именно в сексе нравится его члену - оскорбляет до глубины души. Хочешь долгих и прочных отношений с мужчиной? Подружись с его пенисом. Кстати, тонкий Восток утверждает, что у члена мужчины - собственное сознание. И поэтому в Индии памятников пенису больше, чем любому другому отдельно взятому мужчине. За исключением Будды, впрочем, пишет Lady.tochka.net.

Мужчины не любят, если женщина ответственным за свой оргазм назначает мужчину и только его, исключая себя из этого списка ответственных лиц. Если женщина изначально настроена на то, чтобы проверить мужчину на его способность доставить женщине высшее наслаждение, мужчина чувствует себя как на экзамене. А кому это понравится?

Что мужчины не любят в сексе, так это если женщины в сексе ведут себя как сексуальные регулировщицы. "Выше! Ниже! Остановись! Быстре-е-ей!" Мужчины воспринимают такое поведение как демонстрацию недоверия к ним и чувствуют себя неполноценными.

Мужчины не любят в сексе, если женщина много разговаривает. Как известно, мужчины не могут выполнять несколько дел одновременно. А если женщины о чем-то говорит, даже если это бессвязная болтовня, лепет, они вынуждены прислушиваться, понимать, о чем там речь. И - о, ужас! Даже отвечать! Понятное дело, что все это - в ущерб любимому делу, то есть сексу. Ну и какой нормальный человек будет терпимо относиться к такому беспределу?

Мужчины не любят в сексе, если женщина не любит свое тело и принижает свои достоинства. Слушая сетования женщины на то, что у нее "короткие ноги, большая попа, маленькая грудь и т.п." мужчина потихоньку склоняется к мысли о том, что ему достался второсортный товар.

Мужчины не любят в сексе, если женщина слишком озабочена своим внешним видом: прическу не тронь, помаду не нарушь, в глаза можно только смотреть, а вот чтобы неосторожным движением - по тщательно накрашенным ресничкам... нельзя! Особенно не любят мужчины женщин, которые, не успев допить кофе, тут же, не сходя с места, красят губы.

Мужчины терпеть не могут женщин, которые вспоминают о сексуальных достоинствах своих бывших. Мужчине, несмотря на здравый смысл, всегда хочется быть первым.

Мужчины не любят женщин, которые не способны на спонтанный секс. Но больше всего мужчины не любят женщин, которые принижают их сексуальные способности.