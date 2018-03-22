четверг, 22 марта 2018 г.
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  • Чудо-превращение: как «девушка-леопард» изменилась до неузнаваемости

Чудо-превращение: как «девушка-леопард» изменилась до неузнаваемости

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ФОТО: Instagram

Известный визажист Гоар Аветисян поработала с Ириной Павлуцкой — девушкой с редкой генетической аномалией, при которой тело покрывается множеством крупных родинок.

26 февраля на телеканале «Россия 1» вышла очередная передача «Прямой эфир». В студии Андрея Малахова побывала жительница Якутии Ирина Павлуцкая, все тело которой покрыто крупными родинками, пишет Rus.tvnet.lv.

После эфира многие пользователи интернета написали известному визажисту Гоар Аветисян с просьбой помочь 26-летней Ире.

«На днях мой Директ был взорван, и все просили, чтобы я сделала преображение для Ирины из Якутии», — написала визажист в своем микроблоге и опубликовала видео, на котором делает мейк необычной девушке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Аветисян замаскировала родинки на лице Павлуцкой, сделала ей яркий макияж и уложила волосы голливудскими волнами.

Однако многим подписчикам Гоар не понравилась эта бьюти-трансформация.

«Ирина уникальная, и ее родинки — это ее особенность, они ее не уродуют, чтобы их маскировать», — прокомментировал ролик один из фолловеров визажиста.

Некоторые сравнили Ирину с известной американской моделью Винни Харлоу, которая страдает витилиго. А как вам такое преображение Ирины?

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