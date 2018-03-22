Чудо-превращение: как «девушка-леопард» изменилась до неузнаваемости

26 февраля на телеканале «Россия 1» вышла очередная передача «Прямой эфир». В студии Андрея Малахова побывала жительница Якутии Ирина Павлуцкая, все тело которой покрыто крупными родинками, пишет Rus.tvnet.lv.

После эфира многие пользователи интернета написали известному визажисту Гоар Аветисян с просьбой помочь 26-летней Ире.

«На днях мой Директ был взорван, и все просили, чтобы я сделала преображение для Ирины из Якутии», — написала визажист в своем микроблоге и опубликовала видео, на котором делает мейк необычной девушке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Аветисян замаскировала родинки на лице Павлуцкой, сделала ей яркий макияж и уложила волосы голливудскими волнами.

Однако многим подписчикам Гоар не понравилась эта бьюти-трансформация.

«Ирина уникальная, и ее родинки — это ее особенность, они ее не уродуют, чтобы их маскировать», — прокомментировал ролик один из фолловеров визажиста.