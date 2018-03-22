Гинеколог рассказать о главных ошибках в гигиене половых органов

Подмываться обычным мылом или гелем для душа

Не всегда во время душа под рукой есть специальные средства для интимной гигиены. Особенно если отдохнула на славу и ночевала не у себя дома. В этом случае руководствуйся правилом: «ничего — лучше, чем что-то». Ведь кожа в интимном месте — умная, она не нуждается в дополнительных ухаживающих средствах.

Традиционное мыло и гель для душа очень агрессивны, нарушают естественную микрофлору и создают идеальную среду для размножения инфекции. Достаточно просто подмыться водой — она отлично смывает все лишнее.

Пользоваться средствами для интимной гигиены с парфюмерными отдушками

Если у тебя неприятный запах в интимной зоне, это значит лишь одно: скорее всего, завелась инфекция и пора идти к гинекологу. Пытаясь перебить запах искусственно с помощью отдушек, будь то мыло, гели, пудры или ароматизированные прокладки, ты нарушаешь кислотно-щелочной баланс и усугубляешь проблему.

Есть много сладкого и употреблять алкоголь

Не удивляйся, если у тебя зачешется интимное место после того, как ты слопала плитку шоколада, печенье и конфеты. Простые углеводы вызывают рост и размножение дрожжеподобных грибов, вызывающих молочницу. Сладкое и мучное для них — как котику сметанка!

Сократи потребление лакомств или замени сладкое и выпечку на сухофрукты или черный горький шоколад. Включай в рацион больше овощей, натуральных йогуртов, кефира, цельнозернового хлеба. Получая достаточно полезных веществ, твой организм не будет так сильно требовать сладкого.

Не мыть руки перед сексом

Пусть твой партнер моет руки, прежде чем прикоснется к тебе. Представь себе, мало кто знает, что нужно мыть руки перед тем, как касаться интимных мест. У всех нас живут бактерии на руках. Собственно говоря, человек — главный источник заразы. Возбудители инфекций всегда присутствуют в организме. И они легко могут попасть в уретру и половые органы женщины.

Как бы ни было сложно сдержать накал страстей, сообщи своему партнеру о том, что не мешало бы помыть руки. Если ты можешь, то должна это сделать. Проигнорируешь этот простой шаг — выиграешь веселый круиз по поликлиникам и изысканное меню из таблеток.

Удалять все волосы с лобка

Волосы растут в этой области не просто так, а по определенной причине — это естественный защитный барьер, поэтому удаление лобковых волос делает тебя более восприимчивой к инфекции. Согласно исследованиям, эпиляция повышает риск заболеваний, передающихся половым путем.

Кроме того, обычные процедуры удаления волос, такие как бритье и восковая эпиляция, приводят к раздражению волосяных фолликул, вросшим волоскам, порезам, абсцессам, зуду, воспалению и потертостям. Естественный стиль интимной прически исключает эти неприятные последствия. Если ты не можешь прожить без гладкого лобка, то хотя бы предварительно подстригай волосы и используй самые щадящие процедуры удаления.

Носить стринги

Хватит уже носить эту полоску между ягодиц! Будет ли тебя беспокоить видимость бельевых швов сквозь одежду, когда дискомфорт, запах и зуд омрачают жизнь? Стринги являют собой супермагистраль между задним проходом и гениталиями. Когда ты двигаешься, эта полоска ткани ерзает, врезается между половых губ, и не успеешь ты моргнуть глазом, как в самом нежном месте уже возникла грибковая цивилизация, избрала императора и пытается начать экспансию.

Спать в трусах

Сон в нижнем белье лишает половые органы вентиляции. Нижнее белье в течение ночи накапливает пот и влагалищные выделения, создавая питательную среду для дрожжевых инфекций. Предоставь этой области достаточно воздуха, чтобы сохранить ее сухой и чистой. Если спать без нижнего белья для тебя никоим образом неприемлемо, используй хлопковые трусики свободного кроя, так называемые «бабушкины трусы».

Держись подальше от душистого мыла, только вода — друг твоего цветка. Никакого спринцевания и усердного мытья! Обращай внимание на любые изменения в выделениях, запахе и ощущениях. Умеренно соблюдай требования гигиены, если заметишь что-то необычное, лучше сразу обратись к врачу.