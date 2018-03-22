четверг, 22 марта 2018 г.
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  • Читательница негодует: нормально ли, если отец ходит с пятилетней дочерью в сауну?

Читательница негодует: нормально ли, если отец ходит с пятилетней дочерью в сауну?

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Фото иллюстративное

ФОТО: Kirill Ryzhov/PantherMedia / Kirill Ryzhov

«Моя пятилетняя крестница ходит со своим отцом в сауну. Мне кажется, что это странно, однако ее отец так не считает», - пишет обеспокоенная читательница форума Perekeskus Sina ja Mina.

«Я спросила у него, а до скольких лет он считает нормальным ходить с дочкой в сауну, он ответил, что не знает. Недавно я опять подняла эту тему, ведь девочка скоро пойдет в школу. А ее отец сказал мне, что я же хожу со своим мужем в сауну, и здесь нет ничего странного. Я была в шоке, пишет Sobranna.ee.

Но стоит добавить, что они ходят в сауну всей семьей, так что и мать это считает нормальным. Как же мне донести до родителей, что это неправильно? Или я сама странная? Конечно, нельзя лезть в чужие дела, но этот ребенок мне так дорог, что я не могу молчать».

Комментирует консультант семенной школы Gordoni Perekool Ангела Якобсон:

«Разница между нормальным и ненормальным во многом зависит от личностных установок. Зачастую сложно понять тех людей, чьи жизненные установки отличаются от ваших. Иногда человека вообще невозможно понять, поэтому кажется, что он – «ненормальный». Ваше мнение исходит из субъективного ощущения нормальности.

Хочу заметить, что семейные походы в сауну являются частью нашей культуры и подразумевают под собой духовное и физическое очищение без какого-либо сексуального подтекста.

У всех семей свои традиции и обычаи. Некоторые ходят все вместе в сауну, а в некоторых семьях отцам не разрешается даже купать дочь.

Вы считаете, что совместный поход в сауну может каким-то образом повлиять на психологию девочки. А вы спросите себя – как это может на нее повлиять? В чем ребенок принимает участие – он видит, как моются его голые родители? В данной ситуации важно, чтобы никто не чувствовал себя дискомфортно. Если в какой-то момент семье станет неудобно ходить всем вместе в сауну, они придумают из этого выход».

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