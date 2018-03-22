23-летняя мать четверых детей показала послеродовые растяжки. Доброжелатели тут же облили ее грязью...

Но есть часть людей, не особо умных или не слишком довольных своей жизнью, которые в интернете ищут только потенциальных жертв для критики, а также площадки, где можно блеснуть своим остроумием. И объектами насмешек порой становятся даже беременные женщины или молодые матери, пишет Ofigenno.cc.

Когда женщина решается на рождение ребенка, она рискует тем, что ее тело после родов уже никогда не будет прежним. Иногда растяжки на теле не способен убрать даже пластический хирург.

ФОТО: facebook

23-летняя мать их Малайзии после рождения четырех детей (тройни мальчуганов и одной дочурки) решила поделиться с миром фотографиями своих послеродовых растяжек. Но она и предположить не могла, сколько ненавистников у нее вдруг появится.

«Тогда мне шел 21 год. Когда я вышла из больничной палаты, первым делом побежала к зеркалу, чтобы посмотреть на свой живот. Я увидела эти шрамы и просто расплакалась», — поделилась пережитым Дорин Чинг.

«Я долго боролась с комплексами, но после рождения дочери решила поделиться своей историей с миром, чтобы показать потенциальным матерям последствия беременности».

Публикация миниатюрной женщины стала вирусной и вскоре набрала 23 тысячи лайков и 12 тысяч перепостов. Не было отбоя и от желающих высказать свое мнение.

Одни пользователи социальной сети поддержали Дорин за смелость и посоветовали не отчаиваться из-за шрамов, ведь она и так красивая женщина. Но нашлись и те, кто высказал откровенное недовольство публикацией, назвав шрамы отвратительными, а саму Дорин — уродиной, которая «сама виновата, что у нее так много детей».

Дорин слова задели за живое, и она не преминула ответить обидчикам.

«Многие мужчины говорят, что я стала уродливой, и это причиняет мне боль. Они говорят, что я виновата в том, что у меня слишком много детей. Вы вообще уважаете женщин этого мира? А свою жену? А мать? А женщину, которая решила завести ребенка?»

Ответ набрал около 2 тысяч лайков, а многие женщины поддержали в комментариях Дорин за смелость и откровенность. Взять хотя бы один из таких ответов.

«Вы прекрасны. Эти гнилые люди только и умеют, что критиковать. Должно быть, они очень несчастны. Не обращайте на них внимания. Вы счастливая и любящая мать прекрасных деток».