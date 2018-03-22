Лунная диета. Худеем по лунным циклам

Снова открываем лунный календарь и находим новолуние. Диета начинается накануне вечером, обычно с 18.00. В меню на ближайшие полтора дня входят только овощные супы и бульоны. Дело в том, что овощные супы помогают организму справиться с отечностью и при этом снабжают его различными минеральными веществами. Если ваша цель — быстрее сбросить вес, забудьте про супы и ешьте только бульоны. Если ваша задача - очищение организма, то можно есть и супы, так как в них содержится полезная клетчатка. Готовьте бульоны и супы из брокколи, помидоров, цветной капусты, стручковой фасоли, картофеля, моркови, из бобовых (фасоль, горох), но не добавляйте крупы, мясо и другие, не овощные, ингредиенты. Один раз за эти полтора дня можно позволить себе мясной или рыбный бульон, но это, если уж очень хочется. Есть при этом нужно часто — не реже 5-6 раз в сутки.

Длинная диета на новолуние (6 дней)

Этот вариант диеты подходит всем любительницам длительных ограничений в еде. Тем, кто срывается уже на вторые сутки, лучше прибегать к одной из коротких диет, представленных выше. Итак, снова находим в календаре новолуние. Начинаем диету за три дня до этой даты и продолжаем не более шести дней. В рационе только овощи. Готовьте из них рагу, тушите в горшочках или на сковороде (без добавления масла), ешьте сырыми или делайте салаты, - главное ограничиться только овощами. Старайтесь есть небольшими порциями, но каждые 3 часа. От такого вегетарианского питания вы и так скинете лишние килограммы, но если делать это в период новолуния, все процессы в организме будут происходить быстрее и эффективнее. А главное — вы избавитесь от отечности и лишних токсинов. Если вам подойдет эта диета, ее можно повторять через новолуние, как почувствуете потребность в очищении организма.

Важные правила

Если по окончании диеты срываться и бежать в булочную, закидывая в рот все, о чем мечталось в эти тяжелые дни, скинутые килограммы обязательно к вам вернутся, и еще приведут с собой пару-тройку «товарищей». Поэтому после окончания диеты старайтесь мягко входить в свое привычное меню, при этом ограничивая себя в сдобе, сладостях, жирной пище и сладких напитках.

Чтобы похудеть красиво, не забывайте об адекватных физических нагрузках. В период диеты не стоит до потери пульса бегать в парке или тягать железо. Это время лучше отвести йоге, пилатесу, упражнениям, связанным с дыханием и растяжкой. После окончания диеты не забывайте про спорт, тогда вам удастся эффективно поддерживать результат.

После окончания диеты вы можете есть все, что считаете разумным. Однако помните, что питаться правильнее не 1 раз в день перед сном, а каждые 3-4 часа и небольшими порциями.

Поддерживайте водно-солевой баланс. Только достаточное количество воды (около 1.8-2 л в сутки) и минимальное (но обязательное!) количество соли позволят вам избегать отеков.