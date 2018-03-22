«Это проклятье!» Мать двоих детей рассказала, что такое восьмой размер груди

Матери двоих детей – 6-летней Лейлы и 5-летнего Олли – даже пришлось отказаться от грудного вскармливания из-за боязни причинить малышам вред.

«Я пыталась кормить грудью своих детей, но она слишком большая, поэтому у меня ничего не получалось, - рассказывает Рейчел. - Грудь закрывала им лица, и я боялась, что дети могут задохнуться», пишет Goodhouse.ru.

По ее словам, приливы молока были настолько мощными, что дети начинали захлебываться и могли легко им подавиться. «Отказ от грудного вскармливания просто разбивал мне сердце. А постоянные боли в спине не давали мне играть с малышами». Из-за огромной груди у женщины развился ишиаз, а на спине начал расти горб.

Рейчел также признается, что ее жизнь стала почти невыносимой из-за ежедневных сексуальных домогательств со стороны мужчин. Ее постоянно преследуют унизительные комментарии, дело даже дошло до физического насилия.

Родители Рейчел не могли видеть, как мучается их дочь. Они решили оплатить ей операцию по уменьшению груди до менее проблематичного четвертого размера. Процедура обойдется примерно в 8000 долларов (более 460 тысяч рублей). Часть суммы получена через добровольные пожертвования – семья Райан собрала деньги через благотворительную платформу GoFundMe.

До операции остаются считанные дни, и Рейчел с нетерпением ждет момента, когда сможет носить «девчачью одежду» и избавится от спортивных бюстгальтеров.