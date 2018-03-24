Без здорового питания проблемы с психикой обеспечены, говорят медики

Потом половину участников перевели на новый рацион. Упор был сделан на оливковое масло, орехи, семечки, яйца, овощи, фрукты, жирную рыбу и говядину. Так, через три месяца было проведено тестирование добровольцев. Оказалось, у людей, сидевших на диете, намного улучшились показатели психического состояния. У 32% симптомы депрессии ослабли настолько, что им сняли диагноз. Для сравнения: среди тех, кто не менял рацион, улучшение коснулось только 8%, и было оно менее выраженным, пишет Meddaily.ru.