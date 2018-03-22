Как цвет влияет на сексуальную активность: выбираем белье

Уже давно замечено, что цвет влияет на настроение человека и даже на состояние его здоровья. Еще древнеегипетские лекари практиковали так называемую Ра-терапию. Для этого в храмах отводились специальные места, где лучи солнца, преломляясь, образовывали различные цвета спектра. Больным прописывали купание в этих радугах, пишет Myjane.ru.

Сегодня влиянием цвета на человека занимается отдельная наука – хромология. Хромологи выяснили множество интересных фактов о цвете и его воздействии на организм. Например, то, что голубой цвет вызывает повышение артериального давления, красный – стимулирует кровообращение, а розовый – избавляет от головной боли. Именно поэтому методы древних египтян не канули в Лету, и цветотерапия до сих пор используется в медицине.

Что говорит наука?

По утверждениям специалистов, красный цвет стимулирует деятельность нервной системы и мышц. Этот цвет используется для лечения анемии, болезней органов дыхания, ревматизма, апатии и заболеваний сетчатки глаза. Однако алый противопоказан людям, страдающим гипертонией и излишней нервной возбудимостью. Поэтому если ваша страсть задавлена бытом, красный – это ваш цвет. А вот при перенапряжениях и тревоге красные оттенки могут стать вашими злейшими врагами.

Зеленый цвет успокаивает, расширяет кровеносные сосуды, снижает артериальное давление. Зеленые оттенки применяются как вспомогательные средства для преодоления таких недугов как всевозможные заболевания сердца, невралгия, бессонница, близорукость и даже импотенция.

Желтый цвет обладает желчегонным и слабительным действием, способствует очищению кожи. Желтый показан для больных сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Синий цвет используют для лечения болезней органов слуха, горла, носа, а также желудка и кишечника. Однако при длительном воздействии синего велика вероятность развития депрессивных расстройств и хронической усталости.

А теперь приступим к ревизии!

Постельное белье

При выборе постельного белья необходимо руководствоваться не только его качеством, материалом и страной производства, но и его цветом. Оказывается, цвет постельных принадлежностей является одним из залогов счастливой интимной жизни.

Белье изумрудных оттенков будоражит воображение, придает храбрости, а потому и способствует раскрепощению. Именно благодаря данным свойствам этого цвета, изумрудные простыни, наволочки и пододеяльники необходимо иметь стеснительным и неуверенным в постели супругам.

А вот коричневый цвет (а также бежевый, желтый и телесный), напротив, подавляет сексуальное влечение и даже способствует преждевременному старению. Особенно это относится к мужской половине человечества.

Красный цвет обеспечит страсть и высокую сексуальную активность. Однако благодаря именно этому возбуждающему эффекту на красном белье вам, скорее всего, не удастся хорошо выспаться. Не подойдет этот цвет и для излишне эмоциональных людей.

Успокоиться и продлить удовольствие помогут постельные принадлежности многих оттенков синего (в том числе голубой и зеленый).

Нижнее белье

Согласно результатам опросов, подавляющее большинство мужчин предпочитают видеть на своей партнерше нижнее белье черного и красного цветов. Секрет такого выбора прост. Дело в том, что черное белье визуально делает женскую фигуру стройнее, а для многих мужчин этот фактор является немаловажным. Кстати, в последнее время лидером всевозможных опросов стало черное белье из кожи.

Женщина в красном белье воспринимается многими представителями сильного пола как страстная и раскрепощенная натура. Конечно, возможно, это просто стереотип, но, тем не менее он довольно неплохо действует.

Третье место по популярности среди мужчин занимают трусики и бюстгальтеры белого цвета. И не зря! Белый – это цвет невинности и чистоты. Главное условие – белый должен быть ослепительным.

Голубой цвет добрую половину мужчин вообще не вдохновляет и не возбуждает. Вообще голубые комплекты на женщинах не вызывают у них ничего, кроме равнодушия и тоски.

А в самом хвосте нашего рейтинга плетется нижнее белье розового цвета. Причину такого отношения к розовому мужчины объясняют просто. По их мнению, девушки, которые носят трусики и бюстгальтеры такого цвета очень стеснительные, робкие и закомплексованные, а потому и секс с ними не обещает ничего интересного.