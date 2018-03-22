Магазин одежды ASOS опечатался на 17 тысячах пакетов. Но нашел ловкий выход из стыдной ситуации

Онлайн-магазин одежды ASOS допустил опечатку на 17 тысячах пакетов — но вместо того, чтобы отозвать весь тираж и выбросить пластиковые пакеты на свалку, нашел альтернативное решение проблемы. Компания сама первой посмеялась над собой в Твиттере и в шутку назвала пакетики с опечаткой «ограниченной серией». И теперь все гадают, по какой цене раритеты будут продавать на eBay.
Компания ASOS допустила опечатку в дизайне своих полиэтиленовых пакетиков с логотипом компании. Само слово ASOS написано правильно, но дизайнеры опечатались в слогане компании ‘discover fasion online’, написав onilne. Для компании, которая полностью базируется в интернете, подобная оплошность может показаться слегка унизительной — но магазин решил, что стесняться особо нечего, пишет Medialeaks.ru.
Вместо того чтобы замолчать оплошность и неэкологично отправить 17 тысяч пакетов с опечаткой на помойку, ASOS нашел куда более интересный выход из ситуации. В своем Твиттере компания сама выложила фото опечатки и пошутила, что пакеты являются «ограниченной серией».
Откровенное признание компании, то, что она не побоялась над собой посмеяться, и решение не выбрасывать просто так уже произведенные пакеты, очень понравились поклонникам компании.
Некоторые, услышав об ограниченной серии, захотели заполучить редкий пакетик с опечаткой.