Магазин одежды ASOS опечатался на 17 тысячах пакетов. Но нашел ловкий выход из стыдной ситуации

Онлайн-магазин одежды ASOS допустил опечатку на 17 тысячах пакетов — но вместо того, чтобы отозвать весь тираж и выбросить пластиковые пакеты на свалку, нашел альтернативное решение проблемы. Компания сама первой посмеялась над собой в Твиттере и в шутку назвала пакетики с опечаткой «ограниченной серией». И теперь все гадают, по какой цене раритеты будут продавать на eBay.