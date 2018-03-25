Брак по любви или брак по расчету: советы психолога

Бывает, что первая любовь и счастливый брак складываются удачно, долговечно, и это здорово. Отлично, если все складывается гармонично, дети растут и радуют родителей, дом — полная чаша, близкие здоровы, а любовь греет сердца. Но бывает и по-другому, любовь проходит, остается привычка и привязанность, благодарность, если ее и уважение сохранили, пишет Mixnews.lv.

Для одних брак без любви априори не возможен, для других брак без материальных благ обречен на развод. Чувства, как правило, накрывают нас с головой, а потом уходят. Пока вы молоды и влюблены, и рай в шалаше достаточен, но с возрастом приоритеты и социальный статус меняются, хочется большего, в том числе и денег. Страстная любовь проходит, а чувство голода остается каждый день. В кошельке пусто, за аренду квартиры платить нечем, а в холодильнике один плавленый сырок. Влюбленность и страсть надо поддерживать каждый день, в противном случае материальные проблемы и быт разрушат брак.

В финансовом плане брак по расчету более стабилен, чем брак по любви: когда персональное будущее определено, оно понятно и осязаемо, а будущее детей спланировано на годы вперед и не приходится отвечать на вопрос, где взять денег. Девушка, женщина мечтает об умном, красивом, успешном и богатом избраннике. Однако либо такие мужчины уже заняты, либо избранник не тот, который был в мечтах. Приходиться делать выбор: либо страстная любовь с неопределенным будущим, либо семья без романтики и страстных чувств.

Брак по любви

Любовь — крепкое чувство, наполненное нежностью, сердечная привязанность мужчины и женщины. Она предполагает полное растворение в партнере, мотив всегда быть рядом, видеть партнера милым и романтичным. Любовь формирует радость и счастье, если она взаимна, и, наоборот, приносит горе и негативные переживания, если не взаимная. В любви, как правило, проявляются гармоничные сексуальные отношения. Для многих людей любовь — самое важное чувство в жизни.

В счастливом браке по любви гармония и счастье сопровождают союз мужчины и женщины, но этого мало для того, чтобы семейная жизнь была счастливой. Супругам предстоит день ото дня работать над своим семейным счастьем. Необходимо принимать своего мужчину таким, какой он есть, с его достоинствами и отрицательными качествами, необходимо проявлять терпение к личностным качествам друг друга.