Рецепт: мясное рагу с белой фасолью

1. Фасоль замочить в холодной воде минимум на 8 часов, после чего отварить до готовности. 2. Чеснок и лук мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде. 3. Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить вместе с луком и чесноком, пишет Ivona.bigmir.net.