Рецепт: мясное рагу с белой фасолью
25 марта 2018 г., 12:31
Для приготовления сытного рагу вы можете выбрать любое мясо: говядину, баранину или индейку.
Ингредиенты
говядина либо другое мясо 500 г
фасоль 250 г
лук 1 шт.
чеснок 2 зубчика
пассата 500 мл
розмарин веточка
соль, перец
свежая зелень
70 мин 5 порции
Согревающее рагу с томатным соусом и фасолью
1. Фасоль замочить в холодной воде минимум на 8 часов, после чего отварить до готовности. 2. Чеснок и лук мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде. 3. Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить вместе с луком и чесноком, пишет Ivona.bigmir.net.
4. Добавить томатный соус, розмарин, посолить, поперчить и тушить на небольшом огне 50 минут. 5. Добавить к мясу фасоль и готовить еще 20 минут. 6. Посыпать мелко нарезанной зеленью, подавать горячим.