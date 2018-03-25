воскресенье, 25 марта 2018 г.
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Рецепт: мясное рагу с белой фасолью

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ФОТО: Scanpix

Для приготовления сытного рагу вы можете выбрать любое мясо: говядину, баранину или индейку.

Ингредиенты

говядина либо другое мясо 500 г

фасоль 250 г

лук 1 шт.

чеснок 2 зубчика

пассата 500 мл

розмарин веточка

соль, перец

свежая зелень

70 мин 5 порции

Согревающее рагу с томатным соусом и фасолью

1. Фасоль замочить в холодной воде минимум на 8 часов, после чего отварить до готовности. 2. Чеснок и лук мелко порезать и обжарить в глубокой сковороде. 3. Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить вместе с луком и чесноком, пишет Ivona.bigmir.net.

4. Добавить томатный соус, розмарин, посолить, поперчить и тушить на небольшом огне 50 минут. 5. Добавить к мясу фасоль и готовить еще 20 минут. 6. Посыпать мелко нарезанной зеленью, подавать горячим.

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