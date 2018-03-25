Почему женщины стонут в постели: пять неожиданных причин

Как утверждают сексологи Гейла Брюэр (Университет центрального Ланкашира, Великобритания) и Колин Хэндри (Лундский университет, Швеция), звуки, которые издают представительницы прекрасной половины человечества во время секса, имеют множество причин. И разобравшись в этом языке страсти, мужчине будет гораздо проще понять, чего же на самом деле хочет женщина и насколько она удовлетворена тем, что происходит в постели, пишет Ivona.bigmir.net.

Способ повысить самооценку в постели

Все мы знаем из книг, фильмов и статей в глянцевых журналах, насколько хрупкой бывает мужская самооценка, когда дело касается секса. Чтобы не нанести любимому психологическую травму и у него не осталось сомнений относительно того, насколько он хорош в постели, многие дамы подбадривают его криками и стонами.

Чтобы «это» быстрее закончилось

Увы, но бывает и так. То ли качество секса оставляет желать лучшего, то ли у людей не совпадает сексуальный темперамент. Она уступает его напору, а потом лежит, смотрит в потолок и ждет, когда все это закончится. А он ни как не может достичь долгожданного финала. В таком случае, чтобы простимулировать мужчину – женщина начинает издавать сексуальные звуки.

Чтобы скрыть скуку и физический дискомфорт

Интимная близость разочаровала и, чтобы скрыть зевоту, отсутствие интереса в постели и дискомфорт, женщина начинает имитировать страсть. Делает она это опять-таки ради того, чтобы не нанести хрупкой психике любимого непоправимый ущерб.

Как в кино

Эротические фильмы и женские романы, сформировали в голове у женщины представление о том, как должен выглядеть хороший секс. Поэтому будучи в душе актрисой она начинает играть, чтобы было не хуже, чем в кино.

Изображая секс-бомбу