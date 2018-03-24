Идеальный завтрак: яичница в хлебе
24 марта 2018 г., 11:21
Яйца считаются полезным и питательным продуктом, благодаря своей пищевой ценности. Они важный элемент здорового питания, поскольку богаты витаминами, минералами, протеином. Именно поэтому они идеальны в качестве завтрака.
Ингредиенты
Белый батон 6 кусочков
Яйца 6 штук
Специи по вкусу
Растительное масло
Приготовление:
Нарезать хлеб порционно. Вырезать из каждого мякиш, оставляя кольцо из корки. Разогреть растительное масло на сковороде. Выложить хлеб, влить в середину каждого по яйцу. Приправить специями. Жарить с обеих сторон до получения золотистой корочки, пишет Ivona.bigmir.net.