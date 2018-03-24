суббота, 24 марта 2018 г.
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Идеальный завтрак: яичница в хлебе

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Яйца считаются полезным и питательным продуктом, благодаря своей пищевой ценности. Они важный элемент здорового питания, поскольку богаты витаминами, минералами, протеином. Именно поэтому они идеальны в качестве завтрака.

Ингредиенты

Белый батон 6 кусочков

Яйца 6 штук

Специи по вкусу

Растительное масло

Приготовление:

Нарезать хлеб порционно. Вырезать из каждого мякиш, оставляя кольцо из корки. Разогреть растительное масло на сковороде. Выложить хлеб, влить в середину каждого по яйцу. Приправить специями. Жарить с обеих сторон до получения золотистой корочки, пишет Ivona.bigmir.net.

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