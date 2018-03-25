Пафосные нытики: самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин

Мы составил рейтинг знаков Зодиака среди мужчин, с которыми не стоит и мечтать о стабильной совместной жизни, прибереги тапки. Само собой, из каждого правила есть исключения, но кое-что будет полезно взять на заметку, пишет Ofigenno.com.

Итак, «звездные» любители пафоса и драмы!

12-е место: Близнецы

Пускай это двойственный и непостоянный знак, но в отношениях мужчины-Близнецы практически не создают проблем. Правда, чем дольше вы вместе, тем менее эмоциональными становятся Близнецы. А эта холодность способна лишить покоя, увы.

11-е место: Телец

В меру спокойный и уравновешенный знак. Но если твой избранник Телец, тебе придется хорошенько постараться, чтобы пробиться к его сердцу. Нет, он не скрытен, но дистанцию держит достаточно долго. Чтобы сблизиться с этим мужчиной, прояви упорство и запасись терпением. Секретиков у него хоть отбавляй!

10-е место: Рыбы

На первый взгляд Рыбы — легкий и неконфликтный знак, даже немного стеснительный. Но на самом деле этим мужчинам не хватает твердости характера, и только сильная женщина поймет это и простит.

Удивительно, но зачастую эта пассивность сопровождается потоком житейских плюшек. Рыбы добиваются успеха и оказываются в нужное время в нужном месте по какому-то фантастическому везению. А дамам стабильность подавай!

9-е место: Весы

Милые, белые и пушистые, но ты никогда не узнаешь, что у них на уме. Они не такие суетливые, как Близнецы или Водолеи, хотя тоже относятся к стихии Воздуха. Но при этом способны любого довести до ручки своей неуемной любознательностью.

Да, с мужчиной-Весами может быть очень интересно, но что ты будешь делать, если завтра его пытливый ум решит, что пришло время устроить вечеринку свингеров?

8-е место: Стрелец

Мужчины-Стрельцы — еще те кукловоды и не преминут поизмываться над любимым человеком. Правда, делают они это достаточно аккуратно, чтобы жертва ничего не заподозрила.

Представители этого знака достаточно рисковые, поэтому готовься время от времени ждать сюрпризов вроде: «Дорогая, я продал детей цыганам, и через час мы едем автостопом в Конго».

7-е место: Лев

Показательный пафос мужчин этого знака способен вызвать слезы умиления. Только имей в виду: им позволительно смеяться над собой, но другим строжайше запрещено отпускать шуточки в сторону Львов. Иначе можно не досчитаться пальца на руке. Или головы. Откусят, это они могут.

Кроме того, Львы весьма степенные особы. Тебе придется привыкнуть называть его не «муж», а «супруг», не «сбегать куда-нибудь почавкать», а «сходить в ресторан». Отныне это будет вашей реальностью. Начни называть его по имени-отчеству, и тогда твой Лев просто растает.

6-е место: Скорпион