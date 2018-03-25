Пафосные нытики: самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин

Вопреки устоявшемуся мнению, мужчины никому ничего не должны. В том числе быть милыми, добрыми и эмоционально стабильными. Все мы любим иногда поныть и поспорить, но у некоторых парней это стало неотъемлемой чертой характера.
Мы составил рейтинг знаков Зодиака среди мужчин, с которыми не стоит и мечтать о стабильной совместной жизни, прибереги тапки. Само собой, из каждого правила есть исключения, но кое-что будет полезно взять на заметку, пишет Ofigenno.com.
Итак, «звездные» любители пафоса и драмы!
12-е место: Близнецы
Пускай это двойственный и непостоянный знак, но в отношениях мужчины-Близнецы практически не создают проблем. Правда, чем дольше вы вместе, тем менее эмоциональными становятся Близнецы. А эта холодность способна лишить покоя, увы.
11-е место: Телец
В меру спокойный и уравновешенный знак. Но если твой избранник Телец, тебе придется хорошенько постараться, чтобы пробиться к его сердцу. Нет, он не скрытен, но дистанцию держит достаточно долго. Чтобы сблизиться с этим мужчиной, прояви упорство и запасись терпением. Секретиков у него хоть отбавляй!
10-е место: Рыбы
На первый взгляд Рыбы — легкий и неконфликтный знак, даже немного стеснительный. Но на самом деле этим мужчинам не хватает твердости характера, и только сильная женщина поймет это и простит.
Удивительно, но зачастую эта пассивность сопровождается потоком житейских плюшек. Рыбы добиваются успеха и оказываются в нужное время в нужном месте по какому-то фантастическому везению. А дамам стабильность подавай!
9-е место: Весы
Милые, белые и пушистые, но ты никогда не узнаешь, что у них на уме. Они не такие суетливые, как Близнецы или Водолеи, хотя тоже относятся к стихии Воздуха. Но при этом способны любого довести до ручки своей неуемной любознательностью.
Да, с мужчиной-Весами может быть очень интересно, но что ты будешь делать, если завтра его пытливый ум решит, что пришло время устроить вечеринку свингеров?
8-е место: Стрелец
Мужчины-Стрельцы — еще те кукловоды и не преминут поизмываться над любимым человеком. Правда, делают они это достаточно аккуратно, чтобы жертва ничего не заподозрила.
Представители этого знака достаточно рисковые, поэтому готовься время от времени ждать сюрпризов вроде: «Дорогая, я продал детей цыганам, и через час мы едем автостопом в Конго».
7-е место: Лев
Показательный пафос мужчин этого знака способен вызвать слезы умиления. Только имей в виду: им позволительно смеяться над собой, но другим строжайше запрещено отпускать шуточки в сторону Львов. Иначе можно не досчитаться пальца на руке. Или головы. Откусят, это они могут.
Кроме того, Львы весьма степенные особы. Тебе придется привыкнуть называть его не «муж», а «супруг», не «сбегать куда-нибудь почавкать», а «сходить в ресторан». Отныне это будет вашей реальностью. Начни называть его по имени-отчеству, и тогда твой Лев просто растает.
6-е место: Скорпион
Ты тоже ожидала увидеть этот дьявольский знак на призовых местах? Как ни странно, Скорпионы оказались не такими уж и злодеями. Да, у них непростой характер, но они не склонны изводить близких претензиями и нытьем. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов, помни 3 вещи: Скорпион склонен к пессимизму, любит побыть в одиночестве и не прощает предательства.
5-е место: Овен
Этот мужчина будет держать тебя в тонусе. Знай, Овен постоянно наблюдает за тобой и оценивает. При этом выводы он не озвучит до тех пор, пока не накопится критическая масса. И только потом окажется, что он ненавидит, когда ты громко поешь в душе или ешь пельмени и не делишься с ним.
Овнам не чужды приступы раздражительности, и уж тогда беги и прячься, иначе вынос мозга неизбежен!
4-е место: Дева
Мужчина-Дева весьма противоречив, он станет спонсором частого выноса твоего мозга. С одной стороны, эти люди добры, умны и сострадательны, а с другой — те еще зануды. Девы зачастую терпимы к чужим слабостям, но сами весьма самокритичны и обидчивы, как дети. Еще одно больное место этого знака — нездоровая ревность и неумение доверять партнеру.
3-е место: Козерог
В этом знаке сочетаются пафос, самолюбие и тонкая душевная организация. Мужчина-Козерог предъявляет другим людям очень высокие требования, а вот в свой адрес такого не потерпит.
В отношениях этот знак займет самое выгодное положение для себя любимого, а его половинке придется мириться с тем, что есть. Свою избранницу Козерог будет третировать и время от времени бросать ей подачки в виде скупых похвал.
Однако, его легко сломать. Если ты дашь ему отпор, он сперва устроит скандал, а затем начнет плаксиво возмущаться. В итоге и вовсе обидится и захнычет.
2-е место: Водолей
Этот живчик способен подарить тебе сказу и с той же легкостью превратить ее в филиал ада. Можно сказать, что одно из хобби мужчины-Водолея — активно доставать свою женщину. Делает он это с фантазией и ни разу не повторяется. Водолей блестяще разыгрывает сцены ревности и даже в такие моменты он без ума от своей артистичности.
1-е место: Рак
Мужчина-Рак ненавидит ответственность и всячески пытается ее избежать. Он будет идеальным мужем для властной женщины, предпочитающей всё решать самостоятельно. Он мечтает о жене, за которой был бы как за каменной стеной.
Единственное, чем Рак будет донимать свою вторую половинку, так это неконтролируемой ревностью. Свыкнись с мыслью, что на протяжении дня тебе не удастся ни на миг выпустить телефон из рук. Кое-кто будет ежечасно названивать и выпытывать, где ты и с кем.
А среди твоих знакомых есть мужчины, которые соответствуют этим описаниям?