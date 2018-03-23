Открытие: ожирение вызывает потерю вкусовой чувствительности

Специалисты из Корнелльского университета провели ряд исследований на мышах. Исследователи выяснили: грызуны с лишним весом предпочитали высококалорийные продукты. Кроме того, из-за лишнего веса мыши потеряли почти 25% вкусовых рецепторов на языке. Авторы эксперимента надеются, что их работа поможет диетологам составлять правильные стратегии похудения, пишет Meddaily.ru.

Кстати, другое исследование, проведенное в Норвежском университете естественных и технических наук, показало, что похудевшие люди испытывают более сильную тягу к еде через два года после потери веса. В исследовании участвовали 35 взрослых с ожирением. Участники должны были в течение двух лет придерживаться плана похудения с упором на диету и физическую активность. Добровольцы несколько недель провели в оздоровительном комплексе. Там они получили рекомендации, касающиеся питания и тренировок.