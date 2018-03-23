пятница, 23 марта 2018 г.
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Приготовление мяса может сделать его опасным для жизни

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Мясо в томатном соусе

ФОТО: Jaan Heinmaa

Журнал Diabetes Care опубликовал отчет об исследовании специалистов из Школы общественного здоровья в Гарварде. Ученые обнаружили: приготовленное определенным образом мясо может стать причиной появления диабета.

«Риск развития сахарного диабета II типа значительно увеличивается, если человек часто готовит мясо птицы, красное мясо и рыбу, используя высокотемпературные способы», - цитирует журнал авторов работы, пише Medikforum.ru.

Как выяснил МедикФорум, учеными были проанализированы данные о состоянии здоровья более 110 тыс. человек, полученные в ходе длившихся несколько лет наблюдений. За период слежения у 7 тыс. 895 человек был выявлен диабет II типа. Соотнеся заболеваемость с особенностями в образе жизни людей, специалисты установили: наиболее высокий риск появления диабета у испытуемых коррелировал с частым употреблением мясных и рыбных блюд, приготавливаемых с использованием высоких температур - они жарились на сковороде, на гриле.

Исследование показало, что любители таких мясных блюд, которые использовали метод высокотемпературной готовки чаще, чем 15 раз в месяц, - имели на 28%, более существенный риск заболеть диабетом по сравнению с теми, кто ел жареное мясо не больше 4 раз в месяц.

Ранее учеными был сделан вывод о том, что потребление красного мяса сокращает жизнь, а белого, наоборот, продлевает. Оказалось, что у любителей красного мяса риск ранней смерти от любых причин на 26% выше по сравнению с людьми, которые едят такое мяса лишь изредка.

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