Эксперты составили шесть главных мифов о пластике груди

Как стало известно МедикФоруму, для проведения процедуры по восстановлению груди после мастэктомии не нужно выдерживать срок в несколько месяцев. Реконструктивная пластика проводится различными путями: сразу после удаления молочной железы, после заживления послеоперационных рубцов или прямо во время операции, являясь ее завершающим этапом. Как показывает практика, третий способ имеет лучшие результаты.

Воссоздание груди выполняют без использования грудных имплантов. Пластический хирург может сделать основу органа из ткани спины, бедер или воспользоваться пересадкой жира для создания бюста более натуральным на ощупь. Такие способы отлично подходят для пациенток, перенесших химиотерапию, повышающую риск развития осложнений после установки имплантов.

Многие считают, что после реконструктивной пластики грудь будет выглядеть неестественно. Однако профессионалы своего дела могут придать бюсту натуральные контуры и симметрию, а при отсутствии сосков можно прибегнуть к татуажу. Реконструкция груди подходит как для молодых, так и для пожилых женщин. При проведении операции главную роль играет не возраст пациентки, а ее физическое состояние.