Прием двух гормонов помогает женщинам забеременеть

Шанс успешного зачатия бесплодной женщины вырастает на 50%, если она получает лечение двумя гормонами - эстрадиолом и прогестероном, как показало исследование. В этом случае вероятность успеха экстракорпорального оплодотворения после двух неудачных попыток увеличивается до 54,3%, а вероятность успешных родов - до 51,4%. Если же женщина приступает к третьему раунду без использования названных выше гормонов, то в этом случае шанс успеха вырастает всего до 17,1%. Авторы исследования полагают, что эстрадиол и прогестерон улучшают приток крови к оболочке матки, что готовит ее к имплантации яйцеклетки. Исследователи планируют разработать метод установления того, подходит ли женщина для подобного лечения ещё до начала неудачных циклов ЭКО, пишет Medikforum.ru.

С бесплодием сталкивается до 11% всех женщин и 9% мужчин репродуктивного возраста. Приблизительно у каждой седьмой пары наблюдаются проблемы с зачатием ребенка. Наблюдения показали, что если женщины принимают гормоны эстрадиол и прогестерон перед первым сеансом ЭКО, то вероятность успешного зачатия составляет 74,3%, а успешных родов - 68,6%. Считается, что успешное зачатие после первой попытки ЭКО чаще наблюдаются у женщин с более плотной оболочкой матки.